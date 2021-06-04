大埔朱紅毛斑蛾大爆發 康文署麻布包樹幹 防幼蟲啃食榕樹變禿

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-04 19:10

踏入六月天氣潮濕炎熱，朱紅毛斑蛾出現大爆發。去年在新界多區包括北區、元朗等，有大量榕樹被紅蛾侵襲，紅蛾的幼蟲以榕樹樹葉為糧，幾乎把四季常綠的榕樹啃至「禿頭」，今年攻陷範圍更進一步擴大至大埔區。康文署近日試用麻布、竹蓆等包着樹幹，希望能捕捉和阻止幼蟲爬上樹頂，減少受樹木受災範圍。

朱紅毛斑蛾大量繁殖 由新界北蔓延至新界東

大埔區議員劉勇威和陳蔚嘉早前指出，自上月中起大埔舊墟翠怡街、太和邨亨和樓附近等位置，有多棵細葉榕和垂葉榕出現大量朱紅毛斑蛾和幼蟲；他們形容大埔是「蟲害最南線」，除了希望政府能先處理重災區新界北的蟲害問題，再而在大埔進行不同類型的防範措施，以免蟲害蔓延到大埔滘、沙田等其他新界東地區。

記者今天（4日）曾到太和一帶視察，只見太和邨邨口的樹叢內，有不少紅色翅膀、色澤鮮豔的蟲隻滿布在樹幹、泥土、樹葉和石壆上；而位於翠怡街的一棵大型榕樹，數天前康文署人員將大約一米多寛度的大麻布，包裹在榕樹下半部樹幹，無論是樹幹或麻布上，仍有至少十多隻紅蛾在樹上拍翼展翅，但未見有幼蟲出沒。

街坊擔心蟲害禍及老榕樹

居住在太和多年的陳小姐表示，翠怡街的榕樹已有很久歷史，但多年來是第一次見到這些昆蟲，「係喎真係好多一隻隻蟲，唔講唔覺。」她表示，不知道這些昆蟲是否有害，但質疑署方麻布包樹幹的成效，「咁細塊布好似冇咩用，一樣可以爬晒上去食樹葉啫。」在大埔區工作的姚先生則指，「淨係上網見過咋，平時行過都冇留意，以為落雨所以多啲昆蟲。」他也擔心如蟲害處理不好，反會「整死啲樹」。

長春社去年發現本港多區都有大量的朱紅毛斑蛾，一些古樹名木亦受蛾蟲影響，今年受蛾蟲影響的樹木數目，較往年有所上升，主要分布北區、屯門、元朗及大埔，當中包括23棵古樹名木。而據長春社保育經理許淑君早前接受訪問時指，團體在2019已收到天水圍居民反映榕樹變禿，蛾蟲在成長期間會在樹幹上下來回爬行，若以草蓆、麻布袋等包起樹幹，確實可成功捕捉部分幼蟲，亦曾見過有幼蟲在樹身不慎「跣腳」跌出樹幹外，相信有助減少一定「蟲口」。就近日大埔出現蟲害，許淑君估計，或因今年初天氣晴朗乾旱，有利羽化成蟲的飛蛾飛到較遠處觸及新的樹木，也有可能是跟隨人來到，但現時所見，收到報告的範圍是有所擴大。