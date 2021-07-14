榕樹蛾災｜朱紅毛斑蛾襲大埔　80多棵榕樹受害　最嚴重半棵被啃食

去年朱紅毛斑蛾一度入侵至新界多區，今年大埔區的榕樹亦現蛾災。有區議員在大埔市中心、船灣均發現蛾蹤，影響區內樹木及市民生活。今日（14日）大埔區議會環保、漁農、工商、食物及衞生委員會中討論相關情況，部門代表表示，現時全港有2,500棵榕樹和23棵古樹受到影響，鄉郊地帶為重災區，大埔區內則有80多棵榕樹被紅蛾啃食，但都能自我修復，毋須移除，目前當局會優先以物理及生物防治作處理。



大埔區議員陳蔚嘉表示，朱紅毛斑蛾現時在區內的繁殖漸趨嚴重，希望部門能交代防治進展及方法，讓他們了解最新情況。她指區內不少私人地方，例如屋苑內亦出現同類問題，惟大多管理人員會以最低成本，即使用殺蟲劑消滅蟲害，無法預計此舉對生態環境的影響。她指現時市民普遍不懂得用合適方法處理蟲害，促請相關部門應加快教育公眾。

今日（14日）大埔區議會環保、漁農、工商、食物及衞生委員會中討論朱紅毛斑蛾相關情況。（區政聯盟大埔及北區工作隊直播截圖）

姚鈞豪則對朱紅毛斑蛾的影響向部門查詢，包括紅蛾的天敵、是否能協助減低其他蟲害，以及朱紅毛斑蛾對樹木最壞的影響是怎樣等。劉勇威則就區內的個別情況提問，例如有沒有使用內吸性除蟲劑、各部門的防治統籌安排，以及若紅蛾啃食樹的情況持續，會否影響樹木結構等。

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發展局：朱紅毛斑蛾數量比以往多 暫未有受影響樹木須移除

發展局代表回覆查詢指，去年因天氣炎熱，導致朱紅毛斑蛾繁殖量比以往多，惟在觀察下，發現受影響的樹木均能自我修復，回復正常狀態。今年朱紅毛斑蛾的出現比去年更早，在6月初時，全港有2,500棵榕樹和23棵在古樹名木冊中的樹受到影響，當中元朗、屯門及北區的鄉郊地區為重災區，大埔則有有80多棵榕樹被紅蛾啃食。目前，最嚴重的個案為半棵樹都被啃食，惟未有影響樹木因而需要移除，它們均能慢慢自我修復。

當局稱會優先使用物理及生物防治處理

現時有四種方法作防治，包括用竹、草蓆或麻布袋包裹樹幹，捕捉樹幹上活動的幼蟲、定期清走藏於樹皮或樹根隙縫及淺土層及落葉的蟲蛹、使用辣椒水噴幼蟲及使用土壤注射法／內吸性除蟲劑，讓除蟲劑由根部浸透至樹葉，使啃食樹葉的幼蟲死亡。代表強調會優先使用物理和生物防治作處理，使用除蟲劑則為最後手段，會盡量避免影響生態。

現時，局方已聯同9個部門加強各區的巡邏及進行相應的防治工作，亦有聯同不同地方的專家分享經驗制定跟進指引。上述提到受影響的23棵古樹名木冊樹木更會每周進行1次巡查，以密切留意其情況，而另外未有受影響的260棵古樹（榕樹）則會持續留意，若發現有幼蟲，會盡早進行防治，亦會嘗試使用新技術（土壤注射法／內吸性除蟲劑）在一些擴散較嚴重的樹木上。代表提到新技術的除蟲劑會在2至3個月內分解，不會殘留在樹木中。

天敵為寄生蜂 繁殖速度未及制衡

代表續指，朱紅毛斑蛾的天敵為寄生蜂，惟寄生蜂的繁殖量未有如紅蛾多，並不能好好制衡牠們，使用殺蟲劑更會同時把寄生蜂除去，故相關部門會每月留意紅蛾繁殖情況，並將設立恆常機制去跟進。目前建築署負責民居及斜坡內的樹木，康文署則負責當中的2,200棵受影響樹木，並會適時監察情況，作出相應處理。

對於公眾教育，代表指已安排一系列的教育工作，如在7月底將會有網上的公眾講座，並會透過報章及傳媒傳遞相應知識。至於有區議員擔心屋苑會使用殺蟲劑而影響環境，代表則指，管理公司人員有相應培訓，惟殺蟲劑的種類眾多，市民難以分得清楚，故局方的大方向也是呼籲市民整體減少使用殺蟲劑。