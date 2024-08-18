綠Van收多錢｜四線今免費乘搭　有居民指未能補償過失：但好過無

北區粉嶺四條綠色專線小巴路線於5至7月期間收多乘客錢，每程多收3毫至1元不等的車費，兩個月共收多七萬元，小巴公司早前已作退款安排，四條小巴路線今日（18日）也會免費載客作補償。惟現場所見，大部份乘客並不知道有相關安排。



有居於粉嶺的乘客表示，小巴公司申請加價未獲批就更改車費並不合理、情況不可接受，直指「有少少欺騙嘅成分」，認為小巴公司要公正，政府也要規管。至於小巴公司今日安排四線免費乘搭，他就指未能補償過失，但「好過無」，又稱今次事件會令他以後乘車時更謹慎，留意車費。



北區粉嶺4條綠色專線小巴路線於5至7月期間收多錢，四條路線今（8月18日）免費載客作補償。（夏家朗攝）

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富明有限公司營辦的 501A、501C、501K和501S號線早前於5月19日至7月26日期間，向乘客收取高於運輸署核准生效的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等，2個月收多約7萬元。運輸署早前安排退款，四條路線的小巴今（18日）免費載客作補償。

居民斥加價申請未批就加錢：少少欺騙成分

經常乘搭501路線的粉嶺居民袁先生說，早前乘車時有留意到車費的改動，「我都奇怪，點解突然由5.4（元）加到5.7（元），又無通告、傳媒又睇唔到，報紙、電視無講到，突然加到5.7（元）。」惟因工作繁忙未有再作查詢。

對於有小巴路線收多錢，他指情況不可接受，小巴公司申請加價未獲批就加車費並不合理，「細路哥都唔可以接受啦，都未批就加價，收咁多錢。」、「樣樣嘢會貴咗、燃油各方面，加價係應該，但未批之前唔好加，有少少欺騙嘅成分喺到。」

袁先生現時乘車已享兩元優惠，雖然今次事件對他影響不大，但他指小巴公司要公正、公道，「未批就唔好加價」，政府也要做好規管。他也形容今日免費乘車也未能補償過失，但「好過無」，又稱今次事件會令他以後乘車時更謹慎，留意車費。

粉嶺居民袁先生表示，早前已有留意車費突然由5.4元加到5.7元。（夏家朗攝）

未有留意車費 居民「有八達通就拍」

同為粉嶺居民、間中會乘搭501路線的陸先生則指，看新聞才得悉涉事小巴路線是居所樓下的小巴路線，他自言每次上車都是「有八達通就拍」，故未有留意自己是否有被收多錢，未來乘車會多些留意。對於一日免費乘車補償，他同樣認為「有好過無」。

陸先生表示，每次上車都是「有八達通就拍」，未有留意自己是否有被收多錢。（夏家朗攝）

小巴司機指大部份乘客不知今日免費乘搭

小巴501路線的其中一位司機邱先生表示，大部份乘客都不知道今日免費乘搭，「頭先四個（上車）有3個都拍卡，你話知唔知？緊係唔知啦。」他又指免費乘車的安排對其沒有影響，因與其收入無直接關係。

問到是否知悉之前有收多錢的情況，他則說不清楚，「公司嘅行政我哋唔會理。」並強調八達通機的收費是由八達通公司控制：「我哋做唔到手腳，無嘢做、我哋無得㩒。」

邱先生說，其職責主要是駕駛、及留意乘客有否支付車資，包括有否拍卡，認為「應該做嘅嘢，我哋（都）做（咗）。」