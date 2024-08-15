綠Van收多錢｜退款以外再加碼補償　四線本周日免費乘搭

北區粉嶺4條綠色專線小巴路線在5至7月期間，向乘客多收0.3元至1元不等車費，兩個月共收多7萬元，涉及多收車資的新界專線小巴包括501A、501C、501K和501S號線，已有退款安排。民建聯立法會議員劉國勳今天收到運輸署回覆指，營辦商4條路線將於本周日（18日）免費載客，作為乘客的補償。他認同營運商願承擔責任，希望同類事件不會再次發生。



富明小巴在上水和滿街公共小巴總站設櫃枱，向受影響乘客辦退款。（鍾蒨宜攝）

免費乘車優惠詳情：

日期︰8月18號（星期日）

範圍︰501A/ 501C/ 501K/ 501S小巴

1.⁠ ⁠501S號線（通宵線）由8月18日凌晨零時15分開始，到8月18日上午5時15分，舉行免費乘坐優惠。

2.⁠ ⁠501A/ 501K/ 501C號線由8月18日上午6時開始，到8月19日凌晨零時，舉行免費乘坐優惠。

劉國勳。（林靄怡攝）

劉國勳望同類事件不會再發生

今次安排免費乘車日，對乘客提供額外補償，劉國勳在Facebook表示認同營運商願承擔責任，希望同類事件不會再次發生。他又建議日後公共交通工具修訂車資獲運輸署批准修訂車資後，電子支付營運商公司調整收費後，需提交文件再向運輸署和承辦商確認，包括交代新車資何時生效等。同時，運輸署亦要加強巡查，做好把關工作。