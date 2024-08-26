安達臣道巴士｜顏汶羽：4線由九巴投得　明年上半年分階段開通

兩間專營巴士公司九巴及城巴近年就九龍及新界區新線激烈競爭，近日有人引述立法會交通事務委員會主席陳恒鑌消息指觀塘安達臣道石礦場發展區4條巴士線批予城巴，陳恒鑌隨即出聲明澄清失實，一度指要報警處理，最終因不想加警方工擱置，但保留追究權利。



《香港01》當時引述息稱短期內會公布新線花落誰家，今日（26日）「真係」有立法會議員放風，陳恒鑌的民建聯黨友顏汶羽在Facebook發文指，傍晚收到運輸署，4條線由九巴投得，料明年上半年分階段提供服務。



安達臣道石礦場發展用地。（資料圖片／李澤彤攝）

首條線路應開往鑽石山港鐵站

顏汶羽在Facebook發文，指今日傍晚收到運輸署的通知，安達臣石礦場的四條新巴士線由九巴投得，預計明年上半年會分階段提供服務。

他表示，首條線路應開往鑽石山港鐵站，以配合第一個屋苑入伙，其餘三條路線亦會按其餘屋苑入伙時間提供，但不遲於明年第二季。

立法會議員顏汶羽（左二）指，接獲運輸署消息已將4條安達臣道新巴士線批予九巴。（顏汶羽Facebook）

他認為由九巴提供服務可協調安達邨及安泰邨等巴士服務，提升協同效應，促請運輸署及九巴盡快公佈更多資料，如啟用日期、班次、服務時間、轉乘優惠等，期望安達臣可以在東九集體運輸系統落成前確保居民交通暢順。

上周六（24日）有網民在Facebook討論區引述立法會交通事務委員會主席陳恒鑌消息指，上述4條巴士線由城巴投得。事件引起各大巴士迷及居民討論，陳恒鑌隨即發聲明澄清不知情，指有人冒充其名義發放失實消息，將報警處理。相關專頁隨即刪貼致歉，陳恒鑌則指不希望加重警方工作而暫時擱置報警，但保留追究權利。

九巴早前指有意用電動巴士營運安達臣道石礦場發展區。(資料圖片/梁鵬威攝)

有討論區8月24日放出「風聲」，引述立法會交通事務委員會主席陳恒鑌消息稱運輸署已將安達臣道4條巴士線批予城巴。不過，陳恒鑌隨即在Facebook澄清指有人冒充其名義發放失實消息，將報警處理。

事實上，九巴及城巴過去就多個新發展區的新巴士線展開激烈競爭，兩巴就安達臣道在招標前已不斷「過招」，雙方一直放風稱有意投標，九巴更提出有意用電動巴士營運，甚至今年6月更曾派遣雙層電動巴到安達邨總站「展示實力」。

據運輸署2022至23年度巴士路線計劃提及，計劃開辦4條新巴士線，來往鑽石山、深水埗、九龍站及中環林士街，原預計2023年開辦，但最終因住宅項目問題而延期。