反攻深圳失敗?　校長燒肉稱正覓新鋪　疫後難賺收支平衡算贏一半

連鎖燒肉餐廳「校長燒肉」今年中以「反攻深圳」作宣傳，推出優惠套餐，但荃灣分店本月15日結束營業，網上不少人笑指餐廳反攻失敗。校長燒肉負責人溫燿隆接受《香港01》訪問表示，荃灣分店結業只是因為租約期滿，現正物色相宜舖位，其他分店則如常運作。



近年本港食肆掀起結業潮，他指，疫後生意較全盛時期大跌近一半，今年暑假有店鋪更試過入座率不足一成，數月前推出「反攻深圳」優惠，希望能吸引客人，留住「人氣」，為求「交到租同出到糧」，以達到收支平衡，可說反攻成功了一半。



要賺到真係好難。 溫燿隆

「校長燒肉」負責人溫燿隆指以「反攻深圳」作口號推出優惠，但求可以「交到租同出到糧」，而可以做到收支平衡，可說是反攻成功了一半。（黃浩謙攝）

租金未達共識 荃灣店租約屆滿結業 正物色區內新鋪位

「校長燒肉」全港有4間分店，溫燿隆說，荃灣分店租約十月屆滿，因未能與業主就租金達成共識，所以決定不續租，雙方可說是「和平分手」。他指，餐廳正物色區內舖位，若有條件適合，如免頂手費或不用重新裝修的舖位，亦會積極考慮在荃灣區再開分店。

他直言現時香港人消費意欲大減，「使錢會計到盡」，估計是受到股市及樓市下跌影響，多數人相對變得貧窮，自然不願意花費金錢。而較為有消費能力的，溫燿隆指他們較多轉為北上，或出國旅遊消費。

溫燿隆透露，推出下午茶88元、晚市108元任飲任食套餐等優惠後，顧客增加了20%至30%，但整體營業額在疫情通關後，比生意最好時下跌了接近50%。（黃浩謙攝）

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疫情通關後 生意較全盛時期跌近五成 暑假生意16以年最差

溫燿隆又透露，自年中推出下午茶88元、晚市108元任飲任食套餐等優惠後，顧客增加了20%至30%，但整體營業額在疫情通關後，比生意最好時下跌了接近50%，「要賺到真係好難」。他指校長燒肉沒有因生意欠佳而結業已算不錯，尤其現時市面上已有不少餐廳捱不住。

他續指，今年暑假是約16年以來生意最差的一年，曾試過約200個座位，只坐了10餘人，一度擔心「做唔住」。面對經濟轉差，溫燿隆說現時做生意會比以前更保守，以往可能「睇啱舖位就去，而家睇啱都要謹慎啲先」。

連鎖燒肉餐廳「校長燒肉」今年7月中以「反攻深圳」作宣傳，推出優惠套餐，但荃灣分店本月15日結束營業，網上不少人笑指餐廳反攻失敗。（黃浩謙攝）

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