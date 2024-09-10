逾80年歷史灣仔當舖「振安大押」結業　原址為戰前唐樓或留作保育

最近獲古諮會擬議三級歷史建築、有逾80年歷史的灣仔「振安大押」於上周二（3日）突然結業，門外貼出告示，指因租約期滿光榮結業，押品候贖遷移至業主旗下的同區當舖「同豐大押」，辦理押品取贖至4個月期滿止。記者今日（10日）向「同豐」了解，職員表示「振安」將留作保育，而有關押品若逾期沒來取贖，便會被視作斷當。



在灣仔有超過80年歷史的地標「振安大押」於9月3日突然結業，門外貼出告示，指因租約期滿光榮結業，押品候贖搬遷到灣仔另一間當舖「同豐大押」，辦理押品取贖至4個月期滿止。（任葆穎攝）

在灣仔有超過80年歷史的地標「振安大押」於9月3日突然結業，門外貼出告示，指因租約期滿光榮結業，押品候贖搬遷到灣仔另一間當舖「同豐大押」，辦理押品取贖至4個月期滿止。（任葆穎攝）

位於灣仔道91號的「振安大押」現址為一幢戰前唐樓，今年6月獲古物諮詢委員會擬評三級歷史建築。記者今日（10日）到上址，發現「振安」已重門深鎖，門外貼上搬遷啟示，指振安大押因租約期滿，已於9月3日光榮結業。押品候贖搬遷到灣仔軒尼詩道311號地下的「同豐大押」，辦理押品取贖至4個月期滿止。

據「振安」附近店舖老闆說，振安大押於8月後期已沒有營業，過往不時會見到有外傭入內典當物品。記者其後再到「同豐大押」查詢，有店員指，業主打算將振安大押現址保留用作保育。而未有人取贖的物品，在4個月期滿後，都會被視作斷當，再拿去轉售，其他事宜則稱不太清楚。

根據古諮會一份關於振安大押的文物價值評估報告，指該建築物應建於1924年，樓高4層，每層都有懸臂式露台伸出行人路；每個露台下都寫有「振安大押」四個大字，比較特色是仍保留金字屋頂。振安大押本來有傳統綠色鐵窗框及福鼠吊金錢招牌，但於2021年裝修後，已換上了新款鋁窗。

振安大押前身為「其源」當舖，由有「當舖大王」之稱的本地著名商人李右泉所有，後來易手後，在1940年代易名為「振安大押」至今。至1963年，該舖位被羅氏家族收購買入。羅氏家族成員之一的羅裕積手上亦擁有數間當舖，包括位於西營盤的和昌大押及位於灣仔的同豐大押。

+ 2

在上世紀50、60年代，香港當舖十分興盛，曾有逾200間，當年因為經濟較差，有不少人連棉被都拿往當舖典當套現。隨着時代變遷，經濟轉好，加上坊間有不少短期周轉途徑，當押業日漸式微。不過，根據港九押業商會資料，現時全港仍有180多間大押。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！