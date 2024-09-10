結業潮｜台灣手信Amo阿默蛋糕門市約滿　9.14最後營業將撤出香港

曾為港人遊台灣必買手信之一的「Amo阿默典藏蛋糕（阿默蛋糕）」，位於港鐵香港站的最後一間門市將於本周六（14日）結束營業，店員回覆記者查詢指，結業是因為租約期滿，未來會否在港另覓舖位開業仍屬未知之數，意味着該品牌將撤出香港。



Amo阿默典藏蛋糕香港門市（Amo阿默典藏蛋糕Facebook）

阿默蛋糕周一（9日）宣布，香港門市將於本周六（14日）結束營業。（Amo阿默典藏蛋糕Facebook截圖）

「Amo阿默典藏蛋糕（又簡稱阿默蛋糕）」為來自台灣的人氣蛋糕店，早年港人熱愛到台灣旅行，為港人必買手信之一。「阿默」於2019年在香港成立首個海外營運據點，全盛時期曾在港設有數間分店，售賣由台灣直送的蛋糕產品，並以「荷蘭貴族手工蛋糕」的千層蛋糕為招牌作；但近年只剩下位於港鐵香港站的最後一間門市。

阿默蛋糕周一（9日）在其Facebook專頁上宣布，將於本周末（14日）結束營業的消息，又表示感謝客人多年來對阿默蛋糕的支持與喜愛，客人的笑容與鼓勵一直是他們前進的動力，他們將會永遠珍惜這段美好的時光。阿默蛋糕又說，「期待未來能以其他方式再次與大家相見，並祝福大家一切安好」。

記者今日（10日）致電阿默門市了解，職員表示因為門市租約期滿，所以即將結業，至於未來會否在港另覓舖位開業，仍屬未知之數。

不少網民亦留言表達不捨之情，阿默蛋糕回應說十分感動，又歡迎客人去台灣旅遊時到阿默蛋糕的門市聊天、吃蛋糕，感受一下台灣人的熱情。

不少網民亦留言表達不捨之情，阿默蛋糕回應說十分感動。（Amo阿默典藏蛋糕Facebook截圖）

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