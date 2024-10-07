明愛醫院小巴線45M突停運　運輸署急聯另一營辦商臨時開75S線頂替

成立37年的鄭記小巴有限公司旗下唯一一條專線巴士線45M突然於今日（7日）停運，該路線為唯一直達明愛醫院懷明樓的小巴，運輸署宣布即日起由捷倫有限公司臨時開辦75S號線代替，其停站、服務時間及車資不變，連同2022年停運的45B號線，鄭記小巴目前已無經營任何專線小巴線。



捷倫負責人張展榮接受《香港01》訪問時稱，上周五（4日）突接到運輸署要求，即時調動車輛及人手，並安排司機做路線訓練，幸好趕及今日無縫接棒，又指今日曾到站頭視察，稱客量較預期好，但不清楚鄭記停辦原因。



專線巴士線45M突然於今日（7日）停運，急改由臨時開辦的75S號線代替。（陳蓁誼攝）

鄭記小巴於1987年成立，1998年成功投得來往深水埗至明愛醫院的專線小巴45M線，為至今唯一一條會駛入明愛醫院懷明樓的小巴，惟經營26年後突然結束營運。鄭記經營的另一條小巴線45B亦於2022年結束營運，即如今已再無任何經營的專線小巴線。

營辦商捷倫安排75S線 走45M原有路線 服務時間車資不變

運輸署急忙發通知，稱捷倫於今日頭班車起，臨時開辦九龍專線小巴第75S號線，以替代鄭記小巴的士有限公司營運的第45M號線，並按其原有路線往返深水埗（汝州街）及明愛醫院，原有停站安排、服務時間及車資不變。

《香港01》記者下午到深水埗站頭視察，站牌仍然是45M線，但已貼上運輸署公告宣布改為75S線代替，相關小巴已換成捷倫小巴，車頭貼有「75S」及「45M」兩個路線提示，收費亦維持4.5元。

45M站牌貼上運輸署通知。（陳蓁誼攝）

明愛醫院。（資料圖片）

捷倫負責人張展榮接受《香港01》查詢，稱上周五突然接到運輸署通知，商討能否今日起頂替45M線，指因事發突然故盡量幫忙，包括安排調配車輛、人手等，並立刻安排司機做路線訓練，形容「做到趴咗係度」，終趕及今早無縫接棒。他稱目前人手及車輛勉強足夠，或考慮加車。

張又說，原本45M路線與其旗下另一條路線部份重疊，但45M可直上明愛醫院，其他路線大多只屬途經附近，乘客須走斜路「上山」，屬於有需求的醫院線，故須急切安排頂替路線。

他說今日曾到站頭視察業務，鄭記小巴已無再出現，改由捷倫的75S服務，又稱客量「比預期之中冇咁差」，但他指不認識鄭記負責人，故不知道停辦原因及該公司後續業務安排。他指現時是「頂住先」，不知運輸署會否重新招標。