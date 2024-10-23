紅Van西環旺角線今復活恢復營運　減價16%吸客　營辦商：順應民意

來往旺角至西環的紅Van「西旺線」經歷東鐵綫過海段衝擊，客量大跌，至2023年起停運至今。營辦商宣布，「西旺線」今日（23日）起「復活」，全程車資由原價15.5元至13元，減幅超過16%，同時設限時學生優惠，身穿整齊校服學生每程可以10元乘搭。



香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，自「西旺線」停運後經常收到居民要求重開，隨西隧小巴隧道費去年減至50元，故順應民意重開此線，並減價「吸客」，冀能與鐵路爭客。



紅Van「西旺線」10月23日起恢復營運，全程車資由原價15.5元至13元。（資料圖片）

「西旺線」來往旺角弼街與西環北街，並經西隧過海。不過，隨港鐵東鐵綫過海段通車後，旺角東站只須低數個站便可過海直達會展站或金鐘站，導致「西旺線」客量「插水式」下跌。

該路線在東鐵綫過海段通車後，支撐不足一年便宣布停運，其後曾一度恢復營運，但虧蝕仍然嚴重，未能續維持營運，遂再度停運至今。

紅Van「西旺線」10月23日起恢復營運，全程車資由原價15.5元至13元。（受訪者提供）

停運逾一年本以為「復活」無望，營辦商香港公共小巴車主司機協進總會西旺分會突然在車站貼上告示，宣布「西旺線」今日恢復行車，更帶來大好消息，其全程收費將由原來15.5元減下13元，減幅超過16%。

除此之外，「西旺線」將推出限時學生優惠，身穿整齊校服及以八達通付款的學生，可以每程10元乘搭該線，優惠期即日起至明年7月11日，且星期六、日及公眾日期不適用。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華。（資料圖片/歐嘉樂攝）

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華向《香港01》表示，自東鐵綫過海後，「西旺線」客流大減超過4成，非繁忙時間更幾乎無人問津，客量無法支撐營運開支，故去年起停運。

他表示，停運後客服電話經常收到街坊請求，希望重開「西旺線」，加上西隧經營權交還政府、並推行三隧分流後，去年底西隧小巴收費由原來85元減至50元，經過考慮後，認為有空間「復活」，並決定減價優惠街坊，吸引乘客選乘，「都係因應市民需求，成日有人打電話嚟叫開返條線，所以叫營辦人減返價競爭，唔減價無得做，紅van已經唔同以前。」

「西旺線」的旺角總站位於弼街及通菜街交界，鄰近東鐵旺角東站。（資料圖片/歐嘉樂攝）

張續稱，今日到站頭視察，多個站均有乘客上車，更有許多乘客預約留座，反應不俗，相信能長久經營。近年紅Van經營困難，不少車主無法供款選擇斷供，張漢華稱，自政府宣布再推「還息不還本」等措施，目前車住供款問題已暫時穩定，相信「小巴墳場」會越來越少。

不過，他稱三隧分流下西隧收費雖減，紅隧卻大幅加至50元，旗下仍有兩條紅Van線未能重開。