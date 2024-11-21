港鐵下月升級關愛共乘App 摺板預約功能擴至所有輪椅人士可使用
撰文：何瑞芬
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港鐵宣布12月2日推出升級版「關愛共乘」手機應用程式，加強現有功能之餘，也會增加兩項功能，包括支援輪椅人士的「輪椅活動摺板預約」功能，開放予所有輪椅人士使用；以及「非緊急站內求助」功能，在石硤尾及鰂魚涌站試行，聽障人士可透過有關功能輸入需要協助的事項，以便車站職員跟進處理。
12月2日起會開放給所有輪椅人士使用
港鐵表示，升級版將會新增兩個功能，包括輪椅人士可以透過手機應用程式預約提供摺板的服務，去年已邀1,000名輪椅人士試用，當輪椅人士到站時，就會有工作人員到站提供協助，該功能12月2日起會開放給所有輪椅人士使用。
石硤尾站及鰂魚涌站試行「非緊急站內求助」功能
另一項新增功能為「非緊急站內求助」功能，暫時為試用版，將在石硤尾站及鰂魚涌站試行，聽障人士可透過有關功能輸入需要協助的事項，以便車站職員跟進處理。
港鐵總經理市場及旅客體驗梁靜雯補充，應用程式內為視障人士提供得站內導航，將由荃灣線和觀塘線擴展至港島線，涵蓋46個車站，期望一至兩年內可以拓展至整個鐵路網絡。
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