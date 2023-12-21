將軍澳海水化淡廠12.22起供水　日均產水量13.5萬立方米佔全港5%

東江水供應新協議下，港府支付的基本水價再按年增加2.39%，較現有增幅大。發展局日前透露，將軍澳海水化淡廠將加增加本港食水供應。水務署今日（21日）表示，將軍澳海水化淡廠第一期明日（22日）正式開始供水，預料全面投產後，日均食水產量可達13.5萬立方米，佔本港食水用量約5%，認為可「提供不受氣候變化影響的可靠新水源。」



將軍澳海水化淡廠第一期12月22日正式開始供水。圖示將軍澳海水化淡廠的逆滲透淨化大樓。（政府新聞處圖片）

水務署表示，將軍澳海水化淡廠是香港第一所採用先進逆滲透海水化淡技術的水務設施，全面投產後，每日食水產量可達13.5萬立方米，佔本港食水用量約5%，配合北港濾水廠及將澳食水主配水庫的運作，為西貢及九龍東和港島部分地區提供食水。

當局指，海水經前期處理後，透過逆滲透海水化淡技術，把海水內的鹽分和其他雜質分隔，再配合後期處理程序，強調生產完全符合《香港食水標準》的食水，水質與本港其他濾水廠生產的食水相同，而整個處理過程將設有即時監控。

水務署已開展海水化淡廠第二期工程的初步設計，並預留鄰近用地作日後擴建之用，擴建後的食水產量，將佔本港食水用量約10%。

發展局表示，未來三年基本水價按年加價2.39%。（資料圖片）

翻查資料，發展局即將與粵方簽訂新的粵港東江水協議，協議將會繼續沿用「統包扣減」方式和扣減機制，但基本水價按年加價2.39%，故在新協議下，未來三年（即2024至2026年）的每年基本水價將升穿51億元。

《香港01》早前向發展局查詢，會否增加水源，以減少東江水價的支出，當局回覆指，本港的水資源不足，主要來自天然降雨，惟每年降雨量時多時少，本地集水量並不穩定，而現時東江水佔本港食水供應總量約70%至80%，可補足本地集水量不足的缺口，形容「有可靠和穩定的東江水供應對本港至為重要。」