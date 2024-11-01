結業潮︱北角ACX戲院「內部裝修」暫停營業　網頁清空　開業僅4年

今年至今已有6間戲院結業，市民選擇越來越少。北角ACX戲院昨日（10月31日）在Facebook公告，指戲院內部會進行裝修工程，即日起暫停營業直至另行通知。而戲院官方網頁版面已清空，「活動&會員卡」版面更是空白一片。有網民表示「不希望是結業」。ACX戲院開業只有4年，一旦結業的話，意味着今年過後，北角便再沒有戲院。



北角ACX戲院昨日（10月31日）在Facebook公告，指戲院內部會進行裝修工程，即日起暫時營業直至另行通知。（ACX戲院Facebook）

ACX戲院在2020年11月28日起試業，當時正值疫情，僅試業4日後即被迫停業。宏寰文化傳播及ACX Cinemas總監黃永峯受訪時曾表示，錯過多個假日「超級黃金檔期」，加上員工薪金及租金等，粗略估計幾個月已錄得約7位數字的損失。

他又指，在北角開戲院是因為附近沒有競爭對手，而ACX會主力播放本地電影為主，期望殺出一條血路。﻿可惜ACX未殺出血路就遇上經濟不景，昨日更無預警地暫停營業。

ACX戲院官方網頁已沒有顯示任何電影及活動內容。（ACX戲院官方網頁截圖）

有網民說ACX可以由其他院線接手，但有網民指出「設施較特別，有舒適按摩椅，但整個戲院不大，大院線未必接」，「找不到院線接手都好大機會結業」。

同在北角的新光戲院早前亦宣布將於今年12月與街坊告別，並於2025年2月交由教會打理。換言之，12月後，北角便不再有戲院，街坊要去戲院欣賞電影，便要去太古城、銅鑼灣或鰂魚涌。

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