啟德簡約公屋｜首件MiC組件抵港　何永賢率隊珠海見證生產、運送

房屋局局長何永賢今日（6日）率房屋局及建築署團隊到訪珠海，到中國建築的珠海海龍廠房視察簡約公屋啟德項目的組裝合成（MiC）組件生產，並見證該項目的第一件MiC組件發貨到港。



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何永賢與房屋局及建築署團隊今日到中國建築的珠海海龍廠房後，先聽取了中國建築匯報地盤及工廠生產進度，又進入該公司的廠房，參觀其MiC智能化生產線及內部裝飾生產線。

何永賢形容，參觀過程中「再次見證到『灣區智造』的實力，大量運用機械化、自動化的工序減少了人力需求，廠房管理得井井有條，由材料的搬運、焊接、併裝、試水，及裝修的不同階段等，一個個步驟一目了然」。

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何永賢又介紹首件發貨運港的MiC組件，該組件包含兩個單位部分及中間走廊的MiC組件，稱該組件令廠房的運輸到地盤的吊運裝嵌，都能更省時高效，亦是啟德項目雖然有逾10,700個單位，但只需不足8,500件MiC組件的原因。

何永賢透露，各組件由珠海廠房發貨到啟德地盤，連同清關工序，整體約4小時。當局也擺放部分MiC組件在元朗，以更好安排物流，確保地盤不論上午或下午，都有充足MiC組件。

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另外，團隊此行亦視察房署第二代組裝合成（MiC 2.0）的研發過程，由中建解釋如何構思當中的節點連接，了解相關的發展情況。

何永賢期待，不論是簡約公屋，還是傳統公營房屋建造，都能讓市民以至國際社會，「見到香港在背靠祖國下，透過新質生產力提速、提量、提質、提效，造福人民的房屋故事」。