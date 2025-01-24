北都私樓潛力股平賣　三房僅437萬、呎價5千蚊　連700呎天台車位

受新盤衝擊，位處北部都會區的二手舊樓錄得低價成交。洪水橋金碧花園一伙三房特色單位最新連車位以437萬元沽出，呎價僅5,462元，等同公屋價錢。原業主15年前買入，帳面獲利227萬元離場，單位升值1.1倍。



中原地產北部都會洪水橋分行副分區營業經理陳逸承表示，該單位為金碧花園6座高層戶，實用面積733平方呎，三房套房連儲物套房間隔，附連660平方呎天台及一個車位。單位最初叫價500萬元，放盤一個多月後獲新買家洽詢。

據悉，買家為外區上車客，有見洪水橋樓價便宜，加上看好北部都會區發展前景，睇樓後決定以437萬元承接，折合實用呎價5,462元。

↓↓金碧花園6座高層戶↓↓

天台。

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屋苑不設電梯、呎價低市價逾2成

代理指，屋苑同類單位市場呎價為7,000元，即是次單位成交呎價較市價低出22%。代理解釋，由於原業主因需移民而放盤，加上屋苑不設電梯，單位位處高層出入或較不便。

原業主於2010年月以210萬元買入單位，持貨約15年，帳面獲利227萬元，單位升值1.1倍。