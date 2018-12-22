【冬大過年】冬至有咩典故？　不單只要食湯圓　原來仲興交換禮物

12月22日是冬至，常言道：「冬大過年」，冬至在華人節慶中備受重視，更是華人視作團圓的日子，故會在當日「做冬」。不過，除了做冬之外，其實冬至還有很多不同的傳統風俗，反映了它的獨特性和重要性。

冬至定於每年的西曆12月21至23日其中一天，而今年的冬至將會在22日。冬至是華人每年最後一個節慶，家人會團聚一起過年，故有「亞歲」和「小過年」之稱，意味著冬至有如過新年一樣重要。

冬至的節慶，早於遠古華夏社會已有記載，《周禮·春官·大宗伯》中記載：「以冬至日，致天神人鬼。以夏日至，致地祇物魅。」說明早在在春秋之時，家中會在冬至祭天，以及在夏至祭地。

祭祀為冬至傳統。（楊晴攝／資料圖片）

冬至對華人的重要性，在古籍中也有詳述，在北宋時，孟元老在《東京夢華錄》中描述：「十一月冬至。京師最重此節，雖至貧者，一年之間，積累假借，至此日更易新衣，備辦飲食，享祀先祖。官放關撲，慶賀往來，一如年節。」可見古時華人社會過冬至有如新年，大家更換新衣、祭祖和送禮，喜慶連連。

冬至更加是古代中國節氣的起始。嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士回覆《香港01》查詢表示，冬至屬於二十四節說中的第一個，如清代《曆學答問不分卷》所指：「二十四中節皆始冬至。」冬至亦是古代曆法中的起始，清代《春秋左傳正義》就有提到：「冬至，歷數之所始。」亦有說冬至於二十四節氣中，屬於最早制定出來的。

冬至是節氣之始，人們也相信冬至之後天氣才會開始轉冷。（資料圖片）

做冬和吃湯圓以作一家團圓，但除此以外，傳統冬至還提倡全民休息。蕭博士說，冬至當日，因為陽氣剛剛起始，仍然微弱，古時於當日命令士兵休息，商家於當日也不進行運輸。據《白虎通德論》所言，是因為王者順應四時節氣，帶領大眾於冬至當日休息靜止，不作操勞用力的事，扶養微弱的陽氣。

他又指，唐代《通典》提到，冬至陽氣開始萌生，萬物漸漸復甦，古代帝王喜歡於當日觀看四周景色與天空風雲的變化。

古時人們在冬至全作靜止休息。（黃寶瑩攝／資料圖片）

冬至的喜慶互動方面，原來在昔日社會，人們也喜歡在冬至互相送禮，歡度佳節。蕭博士指，清代《堅瓠集》提到蘇州風俗，已提到「肥冬瘦年」一說，當地人會於冬至互送物件。《堅瓠集》又引用宋代顏度的詩句，指當時家家戶戶用心準備送贈的物品，不論花費，但有時候贈送出去的東西，最後會輪一圈，於人家饋贈給自家時收回。