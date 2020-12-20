【做冬菜式】冬至做節素菜食譜大全　前菜湯羹主菜糖水簡易得體

冬至，做冬、做節團年飯煮乜好？一頓素食全餐也可色香味全，大方得體，或者大魚大肉外，煮一兩道素菜，清清味蕾兼多菜多益。
大量素食譜提案，做冬素菜式食譜大全，簡單易做的素食前菜、湯羹、主菜及甜品，價廉味美也不費力。
前菜
氣炸腐皮卷（素鵝）
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麻藥溏心蛋
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麻醬椰菜卷
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湯羹
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素蟹黃豆腐粟米羹
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蓮藕眉豆花豆湯
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紅燒素翅
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主菜
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素脆鱔
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中式糖水、甜品
開心果花生糊
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蓮子桂圓茶
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