【周日行山】麗城花園後山藏隱世高難度行山徑　街坊：翻版寶雲道

香港人熱愛行山跑步，除了郊野公園之外，原來鬧市中亦有「隱世行山徑」讓人舒展筋骨。有荃灣麗城花園街坊透露，該處有一條鮮為人知的行山徑，可連接荃錦公路，再通往麥理浩徑和大帽山等行山熱點，沿途多為平路，美景盡收眼底，形容如同「翻版寶雲道」，不但是行山人士另類好去處，亦適合跑手為即將舉行的渣打馬拉松練習！

剛搬入荃灣麗城花園兩星期的劉先生向《香港01》表示，熱愛跑步的他，近日正為下星期日（2月17日）舉行渣打香港馬拉松備戰，今早打算居所附近練跑，無意中發現麗城花園翠濤閣側邊的寶豐路可通往油柑頭村，「好奇之下跑上去，原來可以跑到去荃錦公路曹公潭，於是再上城門水塘，最後往國瑞路折返，趁年初五走了一圈大運」。

劉先生稱，麗城花園翠濤閣側邊有一條斜路往油柑頭村。（受訪者提供）

劉先生續稱，荃錦公路曹公潭接駁多條行山熱點，如麥理浩徑、大帽山、元荃古道郊遊徑以至城門水塘引水道，「以往不少荃灣街坊多由荃威花園再往元荃古道，而跑手多數會選擇在青山公路，現在可多一個選擇」。他又說，沿途在茂密的樹林伴隨下，可飽覽整個荃灣海景，而途經下花山，亦可欣賞荃灣、葵涌、青衣一帶的美景，「環境非常寧靜，空氣亦非常清新，好像港島區公認優美跑路徑的寶雲道」。

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劉先生又為街坊跑手推介另一長跑路線，建議可由荃灣西站跑向麗城花園，再往荃錦公路，來回約為15公里，「如果在荃錦公路再前向城門水塘，來回則為約20多公里，剛好是練習半馬的距離」。

他補充，在麗城花園翠濤閣側往油柑頭村的一條斜路「感覺比沙田梅子林的斜路還要斜，但捱過了後多為平路，只是間中有少量斜路，適合跑手練習」，但他建議，由於位置環境僻靜，不建議單獨在晚上行經此地，以保障人身安全。