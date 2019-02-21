【奇怪設計】石硤尾行人路擬建「分段式」上蓋　議員：無避雨功用

港鐵石硤尾站A出口至石硤尾邨美亮樓，距離不足一百米，行人路狹窄，一到雨季，行人經過該路段便變得狼狽。為了向行人提供避雨設施，路政署將在該路段加建上蓋，可以據設計圖顯示，上蓋將會採用「分段式」，深水埗區議員何啟明批評，「一節節嘅設計，做唔到避雨效果」。

早在前年中，深水埗區議會交通事務委員會，已選出港鐵石硤尾站A出口，至石硤尾邨美亮樓窩仔街的行人路一段，作為加建上蓋的最優先方案。路政署去年初亦已委託顧問公司，展開技術可行性研究，最後顧問公司確立擬建上蓋技術可行。

地政總署稱，窩仔街設有停車場出入口及學校出入口，所以不能將擬建上蓋連接起來。（資料圖片）

但據設計圖顯示，擬建的行人路上蓋，將會採用「分段式」設計，深水埗區議員何啟明質疑，「一節節」的上蓋設計，令其失去避雨效果。他指，路政署認為該路段有學校出入口及停車場出入口，故將擬建上蓋採用分段式設計。他續稱，「嗰段路路途好短，咁嘅設計即係要人行幾十步就要開遮，其實啲人一定唔會收遮，咁個上蓋有咩用？」

擬建的行人路上蓋採用分段式設計，區議員批評不能做到避雨效果。（區議會文件）

有市民向何啟明反映，該路段狹窄，兩個人並排行走已經霸佔整條路，「如果落雨就更加狼狽，變相係人遮爭路。」加上該路段設有多個路線小巴站，不少乘客需要在行人路排隊，令路面變得更狹窄，「仲有預留位置加建上蓋嘅柱，開住遮行根本就行唔到。」

他建議，可參考港鐵石硤尾站A出口對面地盤的做法，將上蓋升高，避雨亭便能連接起來。「地政署話將上蓋升高，會減低擋雨效果，一樣會撇雨」，但他認為，就算升高總比分段式好。