【有瓦遮頭唔容易】樹木多管道繁　維園外行人路加建上蓋遭否決

為了應對香港人口老化的問題，政府建議建設「長者友善」社區，灣仔區議會於2017年6月6日選出，高士威道維多利亞公園外圍行人通道作為第一優先方案，建議加建上蓋工程。惟路政署經評估及研究後發現，上址存有多個限制，確立未能於該處行人通道加建上蓋。

根據區議會文件，路政署於2018年2月委託顧問公司，就高士威道維多利亞公園外圍行人通道加建上蓋方案，展開技術可行性研究。路政署指，經詳細評估後，發現高士威道維多利亞公園外圍路段，設有區內主要地下管道設施，當中包括直徑1.2米地下食水管道、直徑0.9米雨水渠、煤氣管道，電纜及大量電訊管道。此外，計劃加建上蓋的行人通道覆蓋超過一百棵不同品種的樹木。顧問公司基於客觀環境，包括現有樹木及現有的地下管道設施的限制，確立未能於高士威道維多利亞公園外圍路段加建上蓋。

灣仔區議會建議將高士威道維多利亞公園外圍行人通道，作首選加建上蓋方案，惟上址地下設有多條主要管道及有超過一百棵不同種類的樹木，顧問公司確立未能與上址加建上蓋。（區議會文件）

第一優先方案高士威道維多利亞公園外圍行人通道因技術上不可行，路政署就第二方案，由東院道近佛教聯合會文化中心至摩頓台巴士總站展開可行性研究。同樣發現，第二建議方案路段的地下藏有高壓電纜，加上東院道兩旁行人路只有約兩米闊，亦被確立為不合適加建上蓋。

高士威道行人道兩旁種滿一百棵不同種類的樹木，樹根早早已深入地底。（資料圖片）

灣仔區議員周潔冰回覆《香港01》指，當初提交方案時未有考量地下設施、樹根及技術條件，灣仔區屬於舊區，很多主要管道都設在地底，因加建上蓋需在地底打樁，以穩定上蓋，所以第一方案的選址，會破壞原有的地下管道，影響居民日常生活。

擬加建上蓋的路段，地底設有直徑1.2米地下食水管道、直徑0.9米雨水渠、煤氣管道，電纜及大量電訊管道。（區議會文件）

周潔冰指出，「路政署興建上蓋需符合多個條件，不但要近巴士站等主要公共運輸交匯處，亦要多人使用。」她現與其他灣仔區議員考慮區內其他地方，其後在向路政署提出建議。她認為，「不應只由區議員提出方案，政府的專業部門同樣需要提出建議，加快推行有利民生的政策。」

加建上蓋需於地底打樁，同時有可能令地下主要管道受損，影響當區居民的日常生活。（區議會文件）

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯