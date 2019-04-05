【房署街市外判】水泉澳街市開業三年又裝修　洪福天恩或現霸權？

觀塘安泰邨街市近日有部分商戶發起罷市，抗議租金過高和邨內配套差，批評房署將街市外判，令他們經營十分困難。事實上，安泰街市並非首個出現這些情況的街市，房署在不少新屋邨街市都實行外判制度，同樣惹來不少批評。在2016年開業的沙田水泉澳街市，有商戶指落戶數年虧蝕達300萬元，認為場內經營不善，人流稀少，空置舖位佔了一半。而開業短短數年，下月竟又要「執位」大裝修，變相商戶再要付錢裝修新舖。此外，天水圍亦有地區人士指，擔心區內的洪福及天恩街市會成為「領展」場地翻版，被集團式商店壟斷。

運作較久的房署外判街市，是否會有起息？(呂諾君攝)

自1980年代起，房署已有就轄下街市作出整體承租安排，而近年不少新落成的屋邨，邨內街市都以這種方式管理，當中包括晴朗、洪福、滿東、安泰、屏欣、碩門、水泉澳、天恩、欣田及迎東街市等。安泰街市在去年9月開業，至今約半年時間，其餘運作較久的房署外判街市，情況又是否稍有起息？

沙田水泉澳邨於2015年開始入伙，由宏安集團管理的萬有水泉澳街市亦於翌年啟用，至今約3年。記者日前到場視察，只見場內數十個舖位之中，有近一半是空置或沒有營業，而早上時份人流不多，不少店舖的員工都甚為空閒。在場內經營熟食檔的羅先生指，當初被屋邨三萬多人口吸引，滿以為至少都有數百戶會前來幫襯，因而選擇落戶在此。他表示，最初在場內租了六個舖位，當時月租約21萬，現時只租剩兩個舖位，月租共約65000元。

在場內經營熟食檔的羅先生指，當初被屋邨三萬多人口吸引才落戶水泉澳街市。

羅先生認為，場內人流稀少，生意額難以蓋過租金，更稱由做開荒牛至今一直蝕錢，連裝修費等等蝕近300萬。他形容，現時每天只依靠少量熟客幫襯，「滴水落嚟渴唔死」，也不知可去何處，只可「焗住做」、「畀人劏」。月前他與承租商續約，但獲通知街市即將進行大裝修，場內店舖將要「執位」，他亦因此需要搬舖和重新裝修，「街市只係用咗三年就要裝修，我哋就又要再畀錢搞過間舖，裝修費可能又要幾十萬啦！」

盧德明指，街市向商戶收取的租金明顯與人流和生意額不相符。(呂諾君攝)

水泉澳邨社區主任盧德明指，一直接獲不少商戶反映，指街市內經營環境差，因現時街坊多會到沙田圍或沙田市中心一帶買餸，「萬有」街市各種貨物都有，客人人流卻是很少，「聽啲商戶講，管理公司放咗部機喺度計人流，出入各計一次，連埋啲商戶自己出出入入，每日人次都唔過4000。」他又指，早前曾有街坊反映，場地內有人吸煙和醉酒鬧事，但管理公司都沒有處理，令人質疑是否有好好管理場地。盧認為，街市向商戶收取的租金明顯與人流和生意額不相符，知悉過去有不少質素很高的小店也因「捱唔住」而要撤走，而近日加租及裝修的安排，亦是十分不合理，「如生意係好，加租都可厚非，但現時人流好少。其他區都有唔少例子，就算整到個場好靚，最後都係冇生意，只係畀咗另一個藉口去再加租。」

洪福邨的街市，過去亦有傳出加租、逼遷等消息。(呂諾君攝)

至於天水圍元朗一帶，也有不少新屋邨及房署外判街市，其中由好眼光有限公司管理的「洪福619街市」及由宏安集團管理的天恩街市，過去亦有傳出加租、逼遷等的消息。當中洪福邨一間被稱「良心燒味小店」，據指曾經歷「每月8萬租、蝕住做」日子長達一年，其後雖獲減租至3.8萬元，但沒過多久又被要求加至4.8萬元，當時店主稱，與有關方面傾談租務期間突然接獲終止合約通知書，對方以「事主不肯續約、檔口出租予其他人為由」，要求店主遷出。記者日前亦曾到場視察，但見街市內只有一個舖位空出，人流亦算正常。

天水圍社區發展陣線組織主任楊健濱指，現時兩個場地的商戶租約未滿，因此相對穩定，但也有另一些隱憂，「我哋成日鬧領展，但其實房署同領展嘅外判商，嚟嚟去去都係嗰幾個，房署將個場地判出去，價格、租金等問題佢就唔會再理，其實都係一樣。」他認為，房署將街市外判後就不理會，最終或會令各場地出現街市霸權，令小店被趕走。楊補充，就今次安泰罷市的問題，可見居民領匙至正式入伙需時甚久，認為房署在此期間可考慮按比例計算「接頭租」，令商戶有較好的經營環境。