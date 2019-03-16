年爆百次水管　八成半為換水管計劃漏網之魚　區議員斥水務署誤判

早年水務署為改善水管健康，推出「更換及修復水管計劃」（計劃），計劃於2015年大致完成；不過各區水管仍然頻頻爆裂，去年一共有112宗爆水管個案，共有95宗不屬計劃涵蓋範圍之內。議員質疑水務署評估失當，以致出現「漏網之魚」，亦有工程師認為應該全面更換水喉，以防區區爆水管。

自2000年起，水務署展開「更換及修復水管計劃」，分階段更換及修復全港約3,000公里的老化水管，隨着計劃於2015 年大致完成，水管爆裂個案由2000年約2,500宗大幅減少至2018年約100宗。

一年112宗爆水管 葵青、灣仔爆得最多

根據水務署最新統計，2018年至今年1月，全港18區一共有112宗爆水管個案，而葵青區（23宗）、灣仔（14宗）、中西區（10宗）及油尖旺區（10宗）爆水管次數最多。

地區 水管爆裂個案宗數 水管爆裂月份 *（括號內數字為水管爆裂宗數） 中西區 10 2018年：1月(1)、2月(1)、4月(1)、5月(2)、6月(1)、8月(1)、11月(1)

2019年：1月(2) 東區 6 2018年：2月(1)、3月(1)、4月(1)、7月(2)、8月(1) 離島 2 2018年：9月(2) 九龍城 9 2018年：1月(2)、5月(4)、7月(1)、9月(1)、11月(1) 觀塘 7 2018年：1月(2)、6月(1)、7月(1)、9月(1)、11月(1)

2019年：1月(1) 葵青 23 2018年：1月(1)、2月(2)、3月(1)、5月(9)、6月(2)、7月(1)、8月(1)、10月(4)、12月(1)

2019年：1月(1) 北區 0 - 南區 6 2018年：3月(1)、4月(1)、6月(1)、7月(1)、8月(1)、10月(1) 西貢 4 2018年：5月(2)、7月(1)、10月(1) 深水埗 3 2018年：1月(1)、5月(1)、7月(1) 沙田 5 2018年：2月(1)、8月(1)、10月(1)、12月(1)

2019年：1月(1) 屯門 2 2018年：5月(2) 大埔 3 2018年：4月(1)、7月(1)、10月(1) 荃灣 3 2018年：1月(1)、6月(1)

2019年：1月(1) 灣仔 14 2018年：1月(4)、2月(1)、3月(2)、5月(1)、6月(1)、9月(1)、11月(3)、12月(1) 黃大仙 0 - 元朗 5 2018年：4月(1)、8月(1)、9月(1)、10月(1)、11月(1) 油尖旺 10 2018年：3月(1)、5月(2)、6月(1)、7月(1)、11月(3)、12月(2) 總計 112 2018年：106宗

2019年：6宗

昨日英皇道再爆水管，部分地方出現路陷。（資料圖片／梁銘康攝）

近85％爆水管個案不屬修復計劃範圍內

《香港01》早前曾報道東區多次爆水管，而爆裂的位置多屬換水管計劃範圍以外，地區人士質疑有關當局評估水管健康的準則有誤，令部分「不健康」的喉管被計劃剔除，認為計劃應當作全面檢討，促請有關當局盡快檢查計劃清單以外的水管，以防一爆再爆。

究竟去年有多少宗爆水管個案，並不屬計劃範圍之內？《香港01》獲水務署回覆，指112宗爆水管個案中，95宗爆裂的水管，並不包括在計劃內，而其中29宗個案的爆裂水管更舖設少於30年。

有3宗爆水管個案，是曾經包括在計劃內「已更換／修復的水管」，懷疑是由於水管有難以察覺的潛藏瑕疵，以致爆裂；另外，14宗個案的水管原本已納入計劃，但於完成修復工程前爆裂，其中9宗個案已於2018年內完成工程，而餘下5宗個案由於施工難度較大，預計於2019年第三季完成。

地區 水管總長度 更換及修復水管總長度 東區 約280公里 約130公里 葵青區 約380公里 約151公里 中西區 約410公里 約170公里 灣仔區 約280公里 約105公里

上月黃竹坑業勤街爆水管路陷驚現6米大洞，警方需封鎖現場。（資料圖片／賴南秋攝）

葵青區議員倡封路換喉：長痛不如短痛

葵青區屬爆喉最多的地區，當區區議員林紹輝認為，原因在於葵青較多舊區，而這些地方依山而建；同時近年人口增加，車流量大增，馬路地底的水喉隨之受到影響。

如果要徹底換喉，將要封鎖行車路，屆時或引起居民不滿，「警察唔想封路，運輸署又唔想封。而封路會令好多交通改路線，居民又會唔想。」不過林紹輝認為仍然有必要全面更換水喉，「成日爆，要慢慢同居民解釋有換喉必要，長痛不如短痛，封一陣路去做。」

東區區議員：計劃誤判水管健康 易生「漏網之魚」



至於東區，區議員麥德正指，區內近兩次爆水管都嚴重影響社區，令商舖水浸、大廈升降機被沖壞。西灣河太樂街9號位置早前二月爆水管，形成高達6米的噴泉水柱，水湧入民居、令冷氣機報廢。他認為，如果一早就徹底更換水管，就不會有出現這些問題。

「東區三個月三宗，咁短時間、於一百米內的三個位置爆水管，每一次都非常嚴重，證明有嘢做漏，點解計劃只係顧主要水管，而其他就等佢爆？」麥德正指，成安街與筲箕灣道交界、太樂街9號與西灣河街171號，三處位於直徑距離約100米，竟在短期內連續爆水管及水管滲漏；數字上清楚顯示，「更換及修復水管計劃」有明顯不足。他批評計劃對於主要水管的定義不清晰，而換管範圍亦有誤判，造成漏網之魚，嚴重困擾居民，「應該要徹底檢查及更換水管，而非等佢爆先至換」。

水管爆裂個案由2000年約2,500宗，大減至2018年約100宗，但麥德正認為應計算爆水管造成的損失，以評估社會成本，「唔係用次數去計，為居民同商舖造成不便同損失，政府又唔賠，有㗎車泊喺水管隔離，被水浸到報廢，但政府就當係天災，對於人哋嘅損失並不負責，咁又點計？」

去年十二月，荃灣海興路爆水管，行人路猶如「泉眼」。(資料圖片／陳蕾蕾攝)

申訴專員公署指水務署巡查、跟進行動欠標準

香港申訴專員公署去年發表調查報告，亦曾經指出水務署在衡量水管遭破壞風險的準則欠清晰，包括沒有訂明準則審視工程承辦商過往的記錄，如是否屢犯不改、錯誤的嚴重程度等，以決定巡查有關工程的次數和跟進行動；沒有訂明準則判斷工程有多大風險損害水管，如工程規模、地盤是否接近供水網絡等；沒有說明如何按水管的重要性，如水管直徑、涉及的供水範圍以釐定巡查的優次及次數；及沒有就水管是否易遭破壞，如物料、所在位置及附近公用設施舖設是否密集等訂下清晰準則。

水務署回覆記者查詢，指評估準則同時考慮多項因素，包括水管爆裂的機率，例如水管物料、使用年期或狀況、水管過往的爆漏記錄等，及爆裂後果的嚴重性，例如受影響的客戶數目及對交通的影響等。

去年十一月，葵涌和宜合道爆鹹水渠，泥水湧地面頓成澤國。（資料圖片／陳蕾蕾攝）

工程師：全部水管都應該換

香港工程師學會前會長黃澤恩表示，雖然水管愈老愈容易爆，但並不會以30年劃線，因為少於30年的水管都可能爆裂。他解釋，一般水管是否耐用，其性質物料會有很大影響，「鋼管較耐用，其他可能冇咁好。」

黃澤恩指，換水管有一定指標，老化水管較為高危，所以會先更換較老的水管，但除了年齡還要看是什麼物料。他續指，換水管也要視乎周邊環境條件，始終換水管會影響附近交通，「除非爆咗就一定要換，如果唔係都要睇工程會唔會造成交通擠塞。」

「其實所有水管都要換，除咗得3至5年嘅水管，任何水管都有爆裂危機，但其實呢啲過幾年都要換。」黃稱，水務署早年監察並不夠恆常，故令水管有很多問題，而近年監察已更頻密，「有新科技去監察，以前測唔到嘅，𠵱家都測到。不過𠵱家都係咁爆，咁就要再搵新啲嘅科技去做。」

去年九月，何文田常盛街爆水管，行車路現三呎高「噴泉」。（資料圖片／陳永武攝)

水務署：會持續評估水管風險

水務署回覆記者時解釋水管爆裂成因，指本港的供水管網規模龐大而複雜，水管總長度達8,000多公里；而香港山丘多，要維持高地處足夠的水壓，供水管網的水壓較其他國家為高，加上大部分水管埋藏於地下，而地下公共管線密集，交通繁忙、道路工程頻密等也會對水管帶來震動和干擾，增加水管爆裂和滲漏的風險。此外，水管爆裂可由周邊泥土移動、外來壓力、運作環境對水管物料的影響及水管狀況等情況綜合導致，故水管使用年期並非令水管爆裂的唯一決定因素。

署方指會推行風險為本的「水管資產管理」，以有效維持供水管網的健康狀況，同時平衡因進行水管改善工程對交通、社區、市民等造成的影響；並根據水管物料、故障記錄、使用年期，倘若出現故障對用戶及交通的影響等，持續評估水管的風險及其服務年限，改善高風險的水管。

署方續指，會把一些重複發生水管爆裂的地點列為「爆喉熱點」，分析有關爆裂原因和擬定改善措施。倘若市民就政府水管爆裂個案提出索償，署方會按既定程序跟進處理。此外，水務署指正逐步建立「智管網」，透過設立2,000個監測區域收集供水管網數據，改善失水情況。