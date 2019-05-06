【荃灣講呢啲】三層變五層　26年荃灣公共圖書館大翻新

自1993年7月開放啟用的荃灣公共圖書館，至今已有26年歷史，設施已見殘舊。近日康文署向荃灣區區議會轄下地區設施管理委員會提交文件，介紹修繕工程的設計方案，表示將分階段關閉圖書館進行改建。現時圖書館位於荃灣政府合署內低座三至五樓，日後將變成三至七樓，共佔地五層，預計工程需時兩年半。

兒童圖書館構圖。(區議會文件截圖)

自2009年開始，康文署已開始就工程項目開始諮詢，獲得區議會支持後，翌年民政事務局簽發工程界定書。署方指，一直按照既定工務工程程序爭取資源以推展工程項目，並於2015年增設升降機於擬建設施範圍。至2017年，建築署聘請顧問開展設計工作。

根據區議會文件，修繕工程項目範圍包括翻新荃灣政府合署低座三樓至七樓，將三樓至五樓圖書館設施與六樓至七樓的辦公室及後勤設施重新規劃及調撥空間，以增加空間提供舒適的閱讀環境，並會在三至七樓增設一部升降機，也會更換破舊的固定裝置和家具、改善無障礙通道、增設洗手間、育嬰室及飲水機等。除此之外，署方會重置推廣活動室、增設休閒閱讀區、設置特快歸還服務和整合參考圖書館服務台。

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工程完成後，荃灣公共圖書館設施將佔地五層 (荃灣政府合署低座三至七樓)，總淨作業樓面面積約3,600平方米，署方指，圖書館將會增加閱讀空間及提供更多座位，亦會配合智慧圖書館系統的發展，透過應用無線射頻識別技術提供更多元化的自助服務新設施。而在工程進行期間，圖書館會維持有限度的圖書館資料借還、報刊閱覽、互聯網及學生自修室等服務。