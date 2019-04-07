【重塑紗廠史】製衣女工遊南豐　口述荃灣紗廠變形記：起樓棄實業

紗廠、紡織廠是香港工業黃金年代標誌，因製造業息微隨時代遠去。有65年歷史的南豐紗廠，去年以文創地標形象重生，「紗廠」這久違的名字再被重塑。70年代起已投身「工廠妹」行列，後來參與工運的張麗霞，與記者漫步南豐紗廠，以女工的視覺，重塑紗廠歷史與未來。 荃灣，曾是紗廠林立的地方，七、八十年代，多間紗廠轉營發展地產，麗城花園、灣景花園，前身都是紗廠。電影《十萬火急》取景地，正是南豐一至三廠，在完成工廠爆炸的煞科戲後，廠房也完成歷史任務，拆卸起樓變成今天的翠豐臺。張麗霞說，紡織是實業，炒地產不是，「建築幢樓出嚟就賺好多」，這是昔日車衣女工，對紗廠歷史的重塑。

因為女性比較乖巧，手尖腳細，廠家覺得女人易控制、馴服。 張麗霞

張麗霞70年代起已投身「工廠妹」行列，見證紡織業興衰。（賴雯心攝）

紡織製衣四部曲 以紗廠為首

由棉絮轉化成衣裳，先要經歷「紡、織、染、縫」四部曲。首先是「紡」，將棉花紡成一絲絲棉紗；然後「織」，把紗線織成布匹，再經染色及縫製工序，變成衣物。紗廠主要負責是「紡」。香港紗廠的興起，源於40年代，即使於戰前渣甸洋行曾於香港設立紗廠，但因當時業界普遍認為，香港天氣潮濕，不宜紡紗，因此一直未有盛行。1947年，上海商人李震之在香港創立大南紗廠，發現以機械的熱力，能抵消空氣中水分，生產出品質好的棉紗。

五十年代步向高峰 工廠妹當道有段故

自此本港紗廠數目急升，由1947年至1949年，兩年間已增至17間。五十至七十年代更步向高峰，全港有30多間紗廠。根據統計，於六十年代光是紗廠的就業人數已達到二萬人，當中最大型的紗廠，包括位於深水埗的香港紗廠及荃灣的南豐紗廠，工人數目分別達2300多人及1800人。60年代，每年全港生產的棉紗量超過二億磅，至70年代高峰期，更衝破四億磅，當中大部分用於本地織布及製衣業，另外亦有出口至英國、馬來西亞、印度及泰國等地。

「廠家覺得女人易控制」

張麗霞指，當時女工盛行原來亦有段故：50年初紗廠仍是以男工為主，後來女性愈來愈多，「因為女性比較乖巧，手尖腳細，廠家覺得女人易控制、馴服」，張舉例當時男工普遍外出吃飯，到「3點3」又要下午茶，但女工一般較節儉，「以前女性緊張要拎錢返屋企，賺多啲錢就可以自己儲多啲」。

每個星期有紡織廠執，好多工人拎唔到糧、遣散費，排隊去勞工署申訴，去勞資審裁處。 張麗霞

八十年代滑落 每周有廠結業

惟至80年代開始，本港紗廠因受棉花價格增加、營運成本上升，加上面對內地開放，及外地如台灣、韓國等地競爭下，本港紗廠生意轉營為虧，多間紗廠於短期內相繼結業，就業人數亦不斷下降。於80年代已加入工會的張麗霞，見證當時多間工廠接連倒閉，包括紗廠及織布廠，「每個星期有紡織廠執，好多工人拎唔到糧、遣散費，排隊去勞工署申訴，去勞資審裁處」。

憶老工友坐木頭車抗爭

參與過當時多次追討工潮，張麗霞指令她最印象深刻是女工跟隨她們的旅遊巴到港督府、立法局示威，當中不少年屆七旬的婆婆，平日除了上班下班從未踏過其他地方，「每日出門就上廠巴返工，放工就返屋企」，部分行動不便的更要由其他人用木頭車推行。不少於80年代修訂的勞工法例，如懷孕僱員產假薪酬、立破產欠薪保障基金等，張麗霞指不少是受工運推動下達成，「當時啲工人付出咗好多」。

政府無工業政策，所以係睇啲老闆自己想賺幾多、留幾耐，當北移可以賺更多錢，環保要求又少，就更多廠會搬。 張麗霞

紗廠商轉型地產獲利

而在本業萎縮下，多間紗廠七、八十年代轉為發展地產，如南洋及南海紗廠於1982年均以於賣地及物業發展抵償紡織業務虧損，甚至獲得厚利，至今日多間以紡織起家的公司包括南豐、南海等，均成為業務龐大的大集團。「政府無工業政策，所以係睇啲老闆自己想賺幾多、留幾耐，當北移可以賺更多錢，環保要求又少，就更多廠會搬，例如去印度、泰國、緬甸、越南等。留低嘅都係做一個門口，做下辦（樣本）」。張麗霞舉例指，有紡織廠將用地改建成商廈後，會保留一至兩層做「辦房」，用作接單或處理貿易。

紗廠變住宅 「唔再投身實業」

由於紗廠佔地廣，有利發展地產，現時不少大型住宅及商廈前身均為紗廠，以紗廠重鎮之一荃灣為例，屋苑麗城花園及灣景花園前身為南海紗廠、寶星紗廠和會德豐紗廠，另外位於荃景圍的翠豐臺，前身為南豐一至三廠，該廠於九十年代起因遷往內地後空置。1997年電影《十萬火急》於該廠拍攝戲中最後的大型爆炸及火燒場面後，廠房清拆及改建成現時的翠豐臺。「製衣紡織係實業，要時間、人力先可以賺錢，炒地產唔係，建築幢樓出嚟就賺好多，香港租金貴，最快就係做地產，好多人唔再投身係實業內」。

製衣紡織係實業，要時間、人力先可以賺錢，炒地產唔係，建築幢樓出嚟就賺好多，香港租金貴，最快就係做地產，好多人唔再投身係實業內。 張麗霞

張麗霞坦言紡織業神話於今天難以重寫。（賴雯心攝）

設計人要靠自己用好多時間、心機，先發展到品牌。 張麗霞

老工人被淘汰 轉職清潔、醫院工人

行業沒落無聲，當日的工人何去何從？張麗霞指，紡織業是較早消失的行業，至70年代後期已逐漸萎縮。當年的紡織工人現時最少已近70歲，早於20年前該轉行的已轉行，而由於多年來的技能已無所用，他們大多會轉做低技術的工作如清潔及醫院工人等；而製衣業因種類較多，例如恤衫、牛仔等款式一直流行，加上製衣佔地較小，因此於香港持續至較後期時間，惟行業至90年代尾同樣北移，工人亦不敵時代巨輪。張麗霞稱，部分沒有轉行的工人，會選擇到內地廠房工作，因北移初期仍需要本地工人協助保持成品質素，但至後期內地已有成熟制度及人力，本地工人陸續被淘汰，回港後亦難以再轉行，只能提早退休。

最後一間紗廠 2014年停產

隨著最後一間仍運作的大興紗廠於2014年停產，為本港輝煌一時的紗廠史，亦來到終章。張麗霞坦言，紡織業神話於今天難以重寫，即使現時有電腦機械，可以做出更優質、花式更複雜的產品，但生產過程亦不會再於本地進行。張麗霞指，現時與製衣較有關聯的發展是時裝設計，但同樣缺乏支援，「設計人要靠自己用好多時間、心機，先發展到品牌」。重建後的南豐紗廠以「重塑未來」作旗號，紡織業的未來又能否重塑？「唔好講𠵱家，過去20年，都睇唔到政府想重興紡織成衣業」。張麗霞認為，如沒有政府的發展策略，根本看不到紡織業於本港能有未來。