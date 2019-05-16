【大鼠肝炎爆發】專家：病毒可生存兩、三天　進食前必須洗手

衞生署在周二公布3宗老鼠傳染人類戊型肝炎新個案，令本港的相關個案增至5宗，而全球只有6宗相關個案，即逾八成個案均在香港出現。 香港大學微生物學系臨床助理教授薛達今日(16日)在港台節目《千禧年代》中指出，新增的個案分布於本港不同地區，反映不同地區人士都有機會接觸到病毒，長者感染機會更高，不過出現人傳人的風險仍較低。 他並指，病毒可以在環境生存到兩、三天，提醒市民在進食必須洗手，食物應保持新鮮，煮熟後才可進食。

港大微生物學系講座教授袁國勇（左）及該系臨床助理教授薛達（右）去年發表全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案研究結果。（資料圖片）

薛達表示，新個案反映病毒已不只限於黃大仙區，不同地區人士都有機會接觸到病毒，長者感染機會更高，認為應增加做鼠傳人戊肝測試的數量。他指出，戊肝潛伏期長，可達二至六周，故現時較難得知病人感染途徑，而病人在感染後可以無甚病徵，亦較難人察覺。

不過，他亦指，部分人在感染後會患上急性肝炎，眼睛變黃，小便深色，食欲不振，需要入院接受治療，嚴重者需入深切治療部，更可能需換肝保命。部分人就會患上慢性肝病，如本身有長期病患，抵抗力弱的人士，「清不到病毒，肝功能愈來愈差」，後遺症可以十分嚴重。他稱，患急性肝炎者有機會自行痊癒毋須特別處方藥物治療，而針對慢性肝病者，就可處方抗病毒藥，他指本港首宗鼠傳人戊肝就是這類情況，獲治療後情況良好。

薛達認為現時仍為大鼠傳給人的機會高於人傳人，因如屬人傳人，應已發現更多個案，惟未來病毒會否有人傳人能力，就屬未知之數。 （資料圖片／余俊亮攝）

未來病毒會否人傳人屬未知之數

對於傳播途徑，薛達認為現時仍為大鼠傳給人的機會高於人傳人，因如屬人傳人，應已發現更多個案，惟未來病毒會否有人傳人能力，就屬未知之數。他稱，如大鼠接觸到食物，人類食用後可能會感染病毒；或者市民接觸到有大鼠糞便的地方，再接觸口部，也有機會受感染。他指出，病毒可以在環境生存到數小時，「兩、三日都仲得」，如食物已受污染，再放回雪櫃，病毒更可生存更長時間。

他提醒市民在進食必須洗手，食物應保持新鮮，煮熟後才可進食，避免進食壽司、沙律等未經煮熟的食物。

薛達續指，雖然全球有6宗相關個案，當中香港有5宗，但未必代表只有香港及加拿大才有鼠傳人戊肝，因這個疾病在去年才發現，比較新穎，如有其他地方沒有做相關的特別基因測試，就不會發現到病例。而自去年發現首宗個案後，瑪麗醫院一直有做相關測試，但300至400個樣本中都無發現有病人，而衞生署自去年11月至今化驗了59個樣本就發現到3個病人，或因衞生署化驗的都是有較高風險的病人，例如肝酵素高，已排除屬其他肝炎病毒感染，未能找出病因者。

不過他坦言，鼠傳人戊肝個案「一個都太多，行動同控制要即刻開始。」