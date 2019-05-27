【咪做大嘥鬼】舊床品重生！品牌聯乘NGO辦回收　轉贈基層

膠樽、廢紙，甚至衣物等物品的回收，今時今日很多地方都可以做到，但用過的床品，是否仍可以有「第二生命」？近日有床上用品品牌與「國際十字路會 Crossroads Foundation」合作，由5月27日至6月3日舉行床品回收計劃，客人可將家中任何品牌的床品交到各分店，他們就會將物資分類，再按需要轉贈予香港基層市民或海外不同人士。

買了新的床品回家，舊的床品多被棄於垃圾站，若有「第二生命」，你又是否願意出份力？(Casablanca提供)

據卡撒天嬌(Casablanca HK)職員陳小姐指，品牌一直提倡「綠色健康睡眠」，但基於衛生問題，大部分的回收機構都不願意處理床品，而「國際十字路會 Crossroads Foundation」是全港少數願意協助回收床品的機構。用過的枕頭袋、床單、被套、被或毛毯，都在可回收之列，現時品牌旗下18間分店都放有一個回收箱，顧客可將需要回收的床品放入其中，公司會將所有的回收物集合並作檢查，再交到國際十字路會讓他們進行分派。

陳小姐表示，與回收衣物一樣，床品只要沒有污跡或明顯破損，有七至八成新，都符合機構所訂的標準。現時在網上所見，市民對計劃的反應熱烈，預計最後可回收約400套床品。而Facebook上該活動的帖子內的每一個分享轉載，Casablanca都會捐贈港幣 $1予國際十字路會，以支持日常營運以及更多慈善工作。

機構會將物資分類再轉贈予香港基層市民或海外有需要人士。(Casablanca提供)

活動詳細資料可按此