【父親節】帆船無父子　資深船手另類教仔法：暈船浪打桶水照頭淋

「無仇不成父子」，「父子」大概是最難處理的一種關係。男人又愛將情感收藏，兩個男人溝通就更少。 但有一對醉心帆船運動的父子，卻因一條船拉近彼此關係，在船上不但無父子之分，兒子還只有七歲時，當父親的已把他當作大人：「小朋友上唔慣坐船，暈浪會嘔，咪打桶海水照頭淋佢。」資深帆船運動員Nicholas說。兩父子多年來拍住上，參加大型比賽，一個在船頭撐，一個在船尾守，做真正的父子兵。 攝影：盧翊銘

父子之間的感情，向來含蓄拘謹，但一艘帆船，卻令這對父子兵重新連結起來。(盧翊銘攝)

帶兩歲仔上船 只因無人照顧



「屋企冇工人湊，咪抱住個仔上船囉。」爸爸Nicholas笑說。66歲的Nicholas是一名資深帆船運動員，1992年，早在兒子只有兩歲大時，他已抱着兒子上帆船，參加「香港環島大賽」。有36年玩帆船經驗的Nicholas，曾參與多場本地及離岸帆船比賽，所到之地多不勝數，包括中國、菲律賓、台灣等，而在2006年，即使他已經50多歲，但在中國海岸帆船賽中仍與隊友取得第一名的成績。

小朋友暈船浪 「咪打桶海水照頭淋佢」



Nicholas與兒子Xan接觸帆船，過程都很相似，本地有致力推動帆船運動的體育會，不時有一些帆船運動總會認可的初級課程，兩代人早在八、九歲，便已參加了這些收費只約二千多元的課程，嚐到獨自揚帆出海的樂趣，「好玩嘅地方係，我哋次次出海都有唔同，人物、自然環境都唔會有重覆，次次新鮮。」說話大大聲的Nicholas，上到帆船，對兒子也沒有特別呵護，「小朋友上唔慣坐船，暈浪會嘔，咪打桶海水照頭淋佢。」而兒子當時只約七歲，「一嚟清潔下，二嚟佢會冇咁辛苦，當然啦只係天熱時先會。」

與其他的父子一樣，Xan(左)和Nicholas(右)談及父子之間的相處之道，顯得靦腆拘謹，但當談帆船，便即眉飛色舞。(盧翊銘攝)

船上無父子 有爭拗由船長話事

「講嘢大聲啲啫。」兒子Xan如此形容父親。今年29歲的Xan，自九歲開始學帆船，邊訓練邊參加如「台琉杯」、「中國杯」、 澳門賽及由香港遊艇會主辦的本地比賽，並不時跟父親揚帆出海。採訪當日，談及兩父子之間的感情，二人也顯得靦腆拘謹，但當談帆船，便即眉飛色舞。「佢(爸爸)成日出海，曬到皮膚好黑，細個成日覺得佢好惡，所以都好少講嘢。」Xan指，小時候覺得父親很嚴，連走路姿勢也要管束，這種隔膜，要到他慢慢長大，和爸爸合力揚帆出海才有打破。

「食下嘢，講下天氣，譬如有雨嚟緊、有雲、有風、水流方向；要點樣令隻船行得快、收幾多繩好......多咗好多話題。」Xan表示，帆船上十分寧靜，在船上與父親一同比賽，父親會一邊講解帆船的結構、操作原理、如何留意風向水流及掌舵等，因為這個共同嗜好，令父親在他心中由長輩變為朋友，平日周末與父親一出海便是大半天，在船上學習揚帆技巧及聊天演變成等閒事。兩父子並肩作戰多年，採訪期間彼此也叫對方做「喂」，像戰友多過父子。Nicholas亦指，走到船上，即使是長輩也不一定全對，「上到船係平等嘅，你企喺邊個位置，自然有相應工作同角色。」兩父子也會遇上意見不合的時候，如有爭拗，最終決定權在隊中的船長手上，船隊隊員不論是甚麼關係，過後也不會再有反對或不滿。

兩父子也會遇上意見不合的時候，由長輩在船上會變成平輩，關係亦師亦友。(盧翊銘攝)

父子經歷風浪 船上享「happy hour」



這兩父子，參加過大大小小的賽事，由過往住在同一屋簷下但說話不多，到了現時亦師亦友，「坐喺船上，最多都係由船頭行到船尾，冇得走又冇得玩電話，咪逼住要同我傾偈。」Nicholas說，自兒子由十來歲開始跟他一同參賽，父子之間相處的時間大幅增加，也經常在比賽期間合照。雖然沒有參加很多越洋賽事，但二人一同經歷過的風浪也不算少，其中他們幾近每年都會參加「香港帆船環島大賽」，每當行至石澳與鶴咀之間的海面，必會遇上數米高的大「唯有唔好直指個浪，落多啲帆穩定隻船。」Xan指，遇到這個情況，較輕身瘦削的Xan會坐在船頭負責觀察海面、調整前帆的工作，較重較「大嚿」的爸爸Nicholas則會坐到船尾，以平衡船身。

「行山要等佢嘛，咪一齊出海。」Xan 笑指，玩帆船不只講求體力，因此不論任何年齡都可參與，而過去很多節日，父子二人都會在帆船比賽中渡過，農曆新年、聖誕節，收至是父親節也不例外。雖然今年他們沒有比賽，但就會如常在家共聚天倫，「我哋一家人平日都會成日食飯，所以父親節、母親節都唔會特登搞啲咩，關係好嘅，日日都係父親節啦。」父子二人說。