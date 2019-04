【帆船歷險記】 揚帆闖台灣驚見船底漏水　全靠安全求生課救一命

在海上遇難待救的場景,並非只會在電影出現。當載客渡輪甚至遠洋大郵輪都會遇上海難和意外,那麼依靠風力推動的帆船,要在風浪不定的海面上行走,船員的安全和求生技巧就更加重要。 帆船愛好者陳念良(Leon),本為一名律師,同時亦是帆船愛好者,多年來活躍於各大帆船比賽之中。作為愛船「妾侍號」的船長,他和十數名船員曾有一段「死過翻生」的難忘經歷,令他深深慶幸,自己一直十分重視海上安全。

「海上安全求生課程」,旨在教授船員海上安全的求生技能。(呂諾君攝)

根據世界帆船總會的規定,要參加離岸越洋帆船比賽,每艘船上至少需要有三成船員先接受海上國際安全培訓。由香港帆船運動總會舉辦的「海上安全求生課程」,旨在教授船員海上安全的求生技能,並模擬在大海中需要棄船逃難的情景。課程證書的有效期為5年,希望學員溫故知新,遇上險境時能運用相關的技巧自救。

本為律師的Leon,自1988年起已開始玩帆船,早年與一班志同道合的朋友合資購入「妾侍號」。(呂諾君攝)

熱愛戶外活動的Leon,雖然已年過六旬,但外表與心境十分年輕,到了現時仍相當投入帆船活動。他自1988年起已開始玩帆船,至今30年有多,早年更與友人合資,買入二手帆船「Tipsy」,「呢個名本來中文意思係微醉,但我哋決定玩嘢啲,攞個諧音叫佢做『妾侍號』,又或者係『鐵士號』。」船員之中不少人是專業人士,像香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德、立法會議員郭家麒,還有測量師、專科醫生等等,「妾侍號」亦因此曾經成為一時佳話。

一班專業人士平日工作繁忙,但對越洋帆船卻有種執著與熱情,除了想要爭勝,原來更因可以減壓,「出到海中心,睇到嘅日出日落真係好唔同。平日玩帆船,喺船上可以好悠閒,亦可以有好多嘢處理、好有壓力,但呢種出航嘅壓力,正正可以掩蓋、抵銷我哋平日返工嘅工作壓力。」

2012年6月,Leon與隊員乘「妾侍號」在由香港前往高雄期間,遇上了驚險場面。(洪業銘攝)

在2012年6月,Leon和隊友參加香港遊艇會主辦的「台灣海峽帆船賽」,一行11人登上「妾侍號」由香港前往高雄。在6月3日凌晨2時半左右,當船隻已駛離香港220多海里,危機卻逐漸逼近。Leon記得當晚天空視野清晰,惟海面上有大浪,其時其中一位隊員錢平醫生發現船底漏水,過沒多久,水位已由腳面淹至小腿位置,作為船長(Skipper)的Leon,在兩分鐘內果斷做出了棄船的決定。

「有三大困難要處理,第一,要令大家都安全上到救生艇;第二,上到艇之後要保持平衡同平靜;第三,要搵到救援。」Leon口中的救生艇,是原本只有箱子大小,放入海中後充氣就可容納多人的小艇。他和其他隊員,過去曾在「海上安全求生課程」學習使用救生艇,雖然練習時環境惡劣程度不及現實的十分之一,但熟能生巧,在條件反射之下,船員很快便從逆境中反應過來,為接下來的逃生過程做好準備。

他們先是將裝有水、食物、藥物、證件等的「走佬袋」由船艙搬上甲板,再用衛星電話向外界求救,「Mayday Mayday Mayday(求救求救求救)......This is Tipsy Easy(這是妾侍號)......We are having a rapid intake of water(我們的船正急劇入水)......This is an emergency(這是緊急情況)......Send rescue immediately(請立即派人救援)。」隨後Leon與隊友逐個登上救生艇等候期間,,他們在漆黑之中無止境漂浮,海面不斷翻起高近兩米的巨浪,艇上十分顛簸。他們還要照顧「暈浪」嘔吐的船員,同時脫下鞋子,用以將船上的嘔吐物倒走。

「走佬袋」中,會放入水、食物、藥物、證件等。(洪業銘攝)

過了兩、三個小時,終於有駛經附近的貨船,在接獲救援協調中心的指示及救生艇發出的訊號後前來救援。一眾隊員爬上窄長且搖擺不穩的繩梯,順利登上貨船,手腳稍有擦傷,但身體並無大礙。而他們亦隨貨船前往菲律賓後才登上陸地,最後順利返家。

Leon憶述事發經過,至今仍是記憶猶新。(呂諾君攝)

「初初兩個星期,我每晚瞓覺前,個腦都會好似一格格菲林咁閃過當晚發生嘅事,呢件事在對我哋嚟講,係一件有烙印、永遠會記住嘅事。」Leon指,他們慶幸在意外之中十分幸運,得以全身而退,但事後同時對海上安全更加注重。他指出,數十年前還未有海上安全及求生的相關課程,他們只能看書自學,甚至自行找美國海軍成員指導,如今他樂於見到這些課程出現,甚至與時並進作出了很多的改變。他認為,相關意識仍需加以提高,參加者才能全心全意地享受比賽的樂趣。