【沙田遊行】40素人媽媽耗兩周組涼茶團 　冀為下一代抗暑打氣

反對修訂《逃犯條例》示威行動於各區遍地開花，繼九龍區、上水遊行後，再有市民今午（7月14日）發起「沙田大遊行」。而在沙田區的遊行隊伍中更有約40位來自各區素人媽媽自組團隊，用兩星期籌備，親製和自購涼茶為遊行人士消暑打氣，讓母愛洋溢沙田區。 有青衣80後媽媽表示生於幸福年代，不忍見下一代「為上一代承受後果，又為下一代未來奮力部署」，故縱使未能站於前線，仍希望盡其所能在幕後默默支援年輕人，又寄語父母和政府多聽下一代聲音，才能有效修補關係。

沙田文化博物館對出的物資站備有一桶桶涼茶。（李穎霖攝）

有市民自發於今日下午2時半舉行「沙田大遊行」，並獲批不反對通知書，由大圍翠田街足球場（車公廟對出），經獅子山隧道公路和沙田正街，遊行至沙田政府合署附近。

各區媽媽冒暑運涼茶

正值夏季烈日當空，天文台更發出酷熱天氣警告。幸好，約40位來自各區媽媽自發「抗暑」，親製和自購涼茶為遊行人士補給打氣。在遊行開始前，她們在中午將一桶桶的涼茶運往位於沙田博物館對出的物資站。

兩星期前，媽媽開始組隊準備涼茶，有些是媽媽親製，有些是媽媽在各區自購。（李穎霖攝）

無法上前線的媽媽：望盡本份做應做的事

「我們預早兩星期籌備，雖然我們不能站前線，但都可以盡其所能，在背後支援大家」。來自青衣的80後媽媽Sam是「媽媽涼茶團」成員之一，她汗流浹背說，只望盡本份「做應做的事」。

育有兩個小朋友的Sam指，除了昨日的光復上水遊行，自己基本上參與了近月的所有遊行、集會，憶起6月那段社會氣氛最為緊張的日子，她說當中有一幕很觸動她：「當時是遊行過後，警察已處於很緊張的狀態，我看到很多年輕人守了一夜，已經很累，但他們都不敢睡。」

來自青衣的80後媽媽Sam是「媽媽涼茶團」成員之一，她汗流浹背說，只望盡本份「做應做的事」。（李穎霖攝）

616煲底唱聖詩 與年青人同行

6月16日遊行過後，身為基督徒的她繼續留守立法會「煲底」，和教友一起唱聖詩，為同行者打氣，而年輕人當晚在「煲底」休息時，終露出安心的樣子。「我們未必可以走到很前線，但是我們仍是和年青人同行，給他們一份支持和陪伴。」Sam說道。

她不諱言說，過去基督教會經常被嘲諷「耶X、離地」，對於不少教會在社運中「能放低自己、大膽地站在前線」深表感動和欣賞。她認為，教會應監察政府角色，不要只固執於政教分離，「在一些是非黑白分明的事情上，教會有必要發聲」。

勸父母多了解孩子動機 忌只看電視隔空指罵

身兼媽媽和鋼琴老師，對於不少年輕一代因政治問題與父母關係決裂，Sam深表痛心。她認為問題出於教育和溝通不足。她寄語父母應多聆聽下一代聲音，「親子關係撕裂往往源於不少父母只顧看電視隔空指罵示威者暴力，被某些媒體偏頗報導影響。他們應親身到場了解示威者背後目的，看不同報導吸取不同資訊用意，就會明白子女的行為都是愛港心切」。

「親子關係撕裂往往緣於不少父母只顧看電視隔空指罵示威者暴力，被某些媒體偏頗報導影響。他們應親身到場了解示威者背後目的，看不同報導吸取不同資訊用意，就會明白子女的行為都是愛港心切」，Sam說。（李穎霖攝）

小朋友好奇問為何警察打人

Sam坦言，在社會複雜環境下，現今世代作父母特別困難。對於向下一代解釋社會問題，她稱會盡力給予子女有空間思考，「培養獨立思考相當重要」，由於子女仍處於成長階段，不應過早「填鴨式」提供資訊和判斷，強調現今小孩往往過於單向接收資訊，影響他們多角度了解事件全貌。她以警民衝突事件為例說：「小朋友都留意到警察打人，有人都大鬧警察，他們也會問。我會告訴他們警察在維持秩序，但當中有人控制不到情緒。我不希望過早定性警察做法。」

「他們在為上一代承受，亦在為下一代部署」

作為一個80後，Sam自言自己是幸福的一代，反觀時下年輕人，卻正處於最艱難的時刻，「他們在為上一代承受，亦在為下一代部署。」然而，這群年輕人現在走上了街頭，為香港人喊出訴求後，並不代表就可以迎來理想的香港，她坦言預視到自己的下一代，甚至是再下一代，仍需上街抗爭：「當政府不聆聽時，香港人就要繼續抗爭。」她認為香港人適應力強，已現時的抗爭模式。