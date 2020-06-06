【新冠肺炎】半百布口罩展藏婦女辛酸史　裳樂匯坊：每個都有溫度

旺角波鞋街商場THE FOREST與社會企業裳樂匯坊（Sew On Studio）合辦全港首個HK MASK「創意布口罩展覽」。新冠疫情爆發至今，裳樂匯坊至今已產出逾6,500份HK MASK DIY包，目前裳樂匯坊的布口罩外銷美國。裳樂匯坊創辦人駱麗明則在旺角展出疫情以來，小社企與本地布口罩一路走來的故事。布口罩上的一針一線是基層媽媽的努力，也是婆婆重拾自信的小故事。

Winsome常喚K Kwong為「阿Sir」，原來當年駱麗明亦曾是K Kwong的學生。（高仲明攝）

展場展出逾50個HK MASK布口罩，一律出自最初便與HK MASK合作的裳樂匯坊之手。裳樂匯坊創辦人駱麗明（Winsome Lok）指，「其實要多謝阿Sir，冇佢一切都唔會發生」。4個月前疫情在港爆發，化學博士、補習天王鄺士山（K Kwong）招募有能之士共製可重用的手工口罩說起。當時，裳樂匯坊仍主力助本地長者修改衣服，但眼見全城缺罩，Winsome遂結合本地年輕設計師及裁縫義工的技術，設計手造口罩，再交到K Kwong手上。

HK MASK構思源自化學博士、補習天王鄺士山（K Kwong），是次展覽亦有展出K Kwong的手繪口罩。（高仲明攝）

「設計就係要解決問題」，Winsome道。裳樂匯坊的設計最終獲K Kwong垂青，再配上HK MASK團隊設計的口罩濾芯，香港才出現首個本地可重用布口罩。從2月至今，裳樂匯坊自今年已生產越6,500份HK MASK，逾50萬人次下載HK MASK紙樣。4個月後的今日，裳樂匯坊於旺角波鞋街商場一隅舉行首個口罩展覽。

曾有義工媽媽的女兒看畢展覽後，特意聯絡Winsome致謝。（高仲明攝）

是次展覽展出的口罩，由本地老中青女士出品。當中有小至有19歲年輕媽媽，亦有大至70多歲的婆婆級別母親。Winsome指，口罩主要分成兩批，義工主要縫製口罩予DSE考生及失明人士，而二度就業媽媽則主要生產與商場合作供換購的口罩。展覽開始後，曾有義工媽媽的女兒特意聯絡她致謝。該女士笑言，「好耐冇見過媽媽咁開心」，原來該名老義工媽媽無人讚賞多年，布口罩展開始後，她攜女帶孫一起參觀口罩展，看看自己有份參與其中的HK MASK。

義工縫製予失明人士的口罩特別附上小標記，助失明人士以觸感分辦前後上下。（高仲明攝）

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新世界發展租務經理、前香港游泳代表陳宇寧（Elaine）是計劃推手之一。身為兩子之母的Elaine坦言，自己當年生產後亦曾掙扎應否辭掉工作。倒是奶奶擔心她會因無工作無收入會致自信低落，鼓勵她繼續工作。她坦言自己有幸獲家人支援，故深諳照顧者對社會支援的需求，尤其疫情下全職媽媽的壓力倍增。

前香港游泳代表陳宇寧（Elaine）現職新世界發展租務經理，為是次計劃推手之一。身為兩子之母，她坦言明白媽媽對社會認同的需求。（高仲明攝）

近百媽媽製作布口罩

Elaine相信，若全職媽媽能透過製作布口罩賺錢，不但讓媽媽從中獲得社會認同，亦能協助婦女二度就業，為自己賦權。裳樂匯坊亦因計劃聘請了一班基層媽媽在家製作布口罩，供商場作換購之用。Winsome坦言，裳樂匯坊時薪較最低工資高，故成本亦較高。目前，她與合廠合作，卻有近100名媽媽在製作布口罩。Winsome不稱她們為「女工」，總尊稱她們為「匠人」。

粉紅色布口罩蘊含一名基層媽媽的故事。Winsome指，在場的每一個HK MASK都有感情、有溫度。（高仲明攝）

一罩一故事

由是者，每個口罩背後都有一個故事。展場內有一個粉紅色布口罩，表裏都有卡通花布，那蘊含一名基層媽媽的故事。Winsome指，裳樂匯坊不時舉辦工作坊教市民縫製布口罩，某次一名媽媽攜同兒子到場學縫布口罩，當她接過口罩紙樣後，便說要為兒子親手造一個。Winsome解釋，「10蚊一個兒童口罩，好多基層買唔起。」因此當時該媽媽車好口罩後，馬上為兒子戴上口罩，「將來我車畀任何一個人，都要好似車畀自己屋企人咁。」

Winsome認為，HK MASK有別於工廠生產，每一個都有感情、有溫度。展覽末段有展牌介紹HK MASK傳播之廣，目前HK MASK紙樣已翻譯成25國語言，日本一所北海道醫院更有急症室醫護使用HK MASK防疫。「世界各地都有人香港人推廣HK MASK」，她指，未來甚至會組成一隊人，縫製後再捐予更多有需要的人。她最近甚至接獲消息，來自第三世界國家的查詢，不過那是HK MASK與世界正在發生的聯繫，也是展覽趕不及記載的故事。