新冠肺炎疫情反覆，政府於周二（18日）宣布，早前歸還房屋署的火炭駿洋邨第四、五座將於本月底開始陸續入伙；惟第一至三座則基於公眾健康考慮，保留用作檢疫中心，預計最快在2021年第二季才能入伙。 原本獲政府通知能在10月底入伙駿洋邨的第一座準住戶李小姐對政府再三延遲歸還的決定感到十分無奈。李小姐與5歲幼子居於樓齡達80年、位於元朗瓦窰頭村的村屋單位，早前得知快將入伙，8月初替幼子由元朗舊幼稚園轉至瀝源的新校，並已購買校服和書簿，豈料周二得知政府再度延遲他們的入伙日子。李小姐稱幼子將需要每日花費約5小時來回元朗瓦窰頭村的舊居與位於瀝源的學校，苦不堪言，李小姐更因擔憂住屋問題而患上抑鬱症。 立法會議員田北辰連月來跟進李小姐以及一眾駿洋邨準住戶的個案，他認為現時在駿洋邨隔離的人士亦理應可以被派到酒店隔離，讓飽受影響的駿洋邨住戶能盡快入伙。

李小姐現時與兒子居於元朗一村屋內，屋內的衛生情況欠佳，牆角位置包括電掣附近有大量滲水痕跡及蟻窩，故李小姐現時並不會在屋內煮食，每晚與幼子吃外賣或即食麵。（陳康智攝）

屋內濕度較高，電器均很容易損壞。（陳康智攝）

元朗居所衛生情況欠佳 滲水蟻患問題嚴重

記者今（21日）到訪李小姐位於近郊的元朗瓦窰頭村住所，由於位處偏僻，需先由朗屏站乘搭73號小巴、再步行到達。住所月租3,800元，室內空間不算少，惟屋內外的牆身均十分破舊，屋內的空調系統同樣較弱；洗手間與開放式的廚房只有一牆之隔，牆角的位置包括電掣附近有大量滲水痕跡及蟻窩，李小姐更言曾有老鼠經水渠在屋內出沒，整體衛生情況欠佳，故她現時並不會在屋內煮食，每晚只與幼子吃外賣或即食麵。

李小姐與兒子的睡房則在空調系統更弱的樓上，須爬上一條斜約45度的樓梯級才能到達，下樓梯時需格外小心，故屋內多處有柵欄防止幼子進入。住所的化冀池亦不時失修，令她母子每兩三星期便需漏夜趕往路程十數分鐘的公廁解決大小二便。

李小姐與5歲幼子同住在樓齡達80年、位於元朗瓦窰頭村的村屋單位。（陳康智攝）

李小姐住在樓齡達80年、位於元朗瓦窰頭村的村屋單位已經12年。去年11月終獲通知獲派輪候9年的駿洋邨公屋單位，能與曾中風的母親居於同區。豈料遇上新冠肺炎，政府宣布徵用近在眼前的「安樂窩」作檢疫中心，期間不斷延後改還日期，令李小姐與5歲的幼子方寸大亂。（陳康智攝）

幼子跨區轉校卻被逼延遲入伙 上學來回需5小時

李小姐住在樓齡達80年、位於元朗瓦窰頭村的村屋單位已經12年，於去年11月終獲通知獲派輪候9年的駿洋邨公屋單位，能與曾中風的母親居於同區。豈料遇上新冠肺炎，政府宣布徵用近在眼前的「安樂窩」作檢疫中心，期間不斷延後改還日期，令李小姐與5歲的幼子方寸大亂，她悲痛稱「好似見到間房係前面，但永遠行唔到過去」。李小姐更因連月「日日唔知（發生）咩事」，憂心住屋問題患上抑鬱症，需定時服藥，加上糖尿病情與獨力照顧幼子，只能辭工拿取綜援度日。訪問期間，李小姐一度情緒激動落淚。

提到政府多次延遲駿洋邨歸還日期，最令李小姐「頭痛」的情況是其5歲兒子的上學問題。兒子下學年將升讀幼稚園三年級，她在去年11月得知終將「上樓成功」，遂立刻替兒子辦理轉往沙田新校的手續，惟遇上新冠肺炎疫情，於今年2月時詢問元朗舊校能否重新排學位入讀；至6月時本地疫情好轉，多日錄得零確診個案，元朗舊校通知李小姐若有人退學將予其兒子重新入學，李小姐因相信政府當時稱10月底駿洋邨便能入伙的說法而放棄舊學位，怎料未幾政府宣佈入伙時間再度延至下年度第二季，李小姐嘆「玩咗半年，仲要玩多一年？」她指幼子屆時將需要每日花費約5小時來回元朗瓦窰頭村的居所與位於瀝源的學校，苦不堪言。

李小姐稱最不滿政府從來「無人搵佢哋溝通」，添馬台於Facebook感謝駿洋邨受影響準住戶，她感到十分氣憤。

不滿政府從無派員與準住戶溝通

政府不斷聲稱將歸還但又不斷延期，更令李小姐錯過了申請「特快公屋」。李小姐稱最不滿政府從來「無人搵佢哋溝通」，卻於日前在Facebook見到政府專頁感謝駿洋邨受影響準住戶，感到十分氣憤。李小姐又稱很多準住戶均面臨同樣困境，需要臨時找新地方暫住或被業主藉機加租，更有街坊因此情緒不穩跳海幸獲救。問到是否考慮到政府提供的寶田中轉屋暫住，李小姐明言政府只曾兩次向他們派發一次性6,000元的補貼，「搬屋一次都冇哂」，故未有考慮中轉屋，明言「淨係想（政府）畀返間屋我哋」。

田北辰強調其他地方如澳門亦同樣起用酒店作險疫中心，質疑政府政策無必要性，根本毋須不斷續用駿洋邨作緊密接觸者的檢疫中心。（陳康智攝）

田北辰憂駿洋邨開先例 混合檢疫中心及住宅用途

田北辰強調其他地方如澳門亦同樣起用酒店作檢疫中心，質疑政府政策無必要性，根本毋須不斷續用駿洋邨作緊密接觸者的檢疫中心，「專家話酒店（隔離）冇咁好，冇話一定唔得」，質疑「冇其他選擇無話可說」，但「2,400個（隔離單位）唔係無replacement）」。田北辰認為，政府亦理應提供受影響多數準住戶酒店費，提供多一個選擇予受影響人士。

另外，田北辰質疑若今次駿洋邨第四、五座供人入伙；但第一至三座仍作檢疫中心的政策一旦落實，將形成先例，日後「檢疫中心隨時係你隔離」，「打破（政府）以前說法」，擔憂「（到時）香港人接唔接受吖」。