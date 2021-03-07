坑口設首個女性友善運動場　伍家謙：男女運動共融Never too late

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-03-07 21:05

明日（8日）是國際婦女節，原來女性做運動的配套也需要關注。「打街場」是波友的等閒事，但女性找街場打波原來不是一件易事，本港女性對運動的投入程度其實不比男性低，惟社區上針對女性的運動配套卻一直不足，令不少女士容易對運動卻步。 本港首個以女性友善為主題的運動場近月在坑口明德商場啟用，除了設計美觀外，更提供鋼面鏡及掛勾等貼心設備，希望打破男性主導「街場」的觀念，推動運動場上男女共融。而場上的打氣口號原來由香港傳媒工作者籃球隊「傳鬥士籃球隊Mediators」構思，前體育記者伍家謙指，其中一句「Never too late」除了指打籃球不應有年齡限制外，也指推動男女運動共融也是永不會遲。

全港首個以女性友善為主題的運動場設於將軍澳坑口明德商場，而籃球架更可隨意移動。（盧翊銘攝）

位於將軍澳坑口的明德商場早前由基滙資本民坊翻新，並於今年1月重新開幕，商場設有全港首個以女性友善為主題的特色運動場。基滙資本公共事務及市場推廣總監黃梓謙指，在設計過程中參考了女性運動員的意見，注入多個女性友善元素，希望鼓勵更多女性參與運動，促進運動場上男女平等，亦希望能吸引老中青街坊使用場地。

加設鋼面鏡及掛勾 方便運動後整理儀容

基滙資本資產管理-社區參與副總監何婉琳介紹該運動場上的一些設計元素，最特別的是場上設有掛勾，讓愛乾淨的用家可掛上隨身袋及衣服，「唔使放地下咁污糟」，另外在出入口處亦有一塊鋼面鏡，方便用家做完運動後整理儀容，而本身設有兩張乒乓球枱的位置，改成一些輔助肌肉伸展設置，方便運動員進行熱身及伸展放鬆運動。何婉琳又指，該運動場亦加入環保意念，設有回收膠樽的箱，「做運動時好多時會飲完就扔咗個水樽，不如放入去回收箱」。團隊更與本地木匠草途木研社及明德邨的青協賽馬會將軍澳青年空間合作，以颱風後倒塌的樹木及學校舊傢俬，組裝位於球場上的休憩座椅，除了減廢，亦推動社區參與。

場上「女兒當入樽」、「練波辛苦、輸仲辛苦」等打氣標語，原來是出自香港傳媒工作者籃球隊「傳鬥士籃球隊Mediators」小說作家及隊長喬靖夫，以及另一名隊長伍家謙，場上一句「Never too late」，他們笑言是指打籃球不應有年紀的侷限，而球場兩邊分別寫上「W」和「M」，從不同角度觀看，可見到不同的字母，喬靖夫指，「W除了代表Women，亦象徵Work（努力）、Wisdom（智慧）、Willpower（意志力）、Worthiness（價值）及Winner（贏家）；而M除了代表Men，亦象徵了Method（方法）、Mindset（心態）、Maturity（成熟）、Motivation（動力）及Mastery（精通）」。

前體育記者伍家謙表示，認為明德主場帶頭以女性友好為主題設計場地是一件好事，「Never too late除咗指打籃球外，推動男女運動共融亦係never too late」。 (呂凝敏攝)

曾到訪過世界各地不同的運動場地的前體育記者伍家謙表示，被屋邨環抱的運動場是香港的獨有風景，認為該處可成為旅遊打卡景點。他亦認為明德主場帶頭以女性友好為主題設計場地是一件好事，「Never too late除咗指打籃球外，推動男女運動共融亦係never too late」。

「明德主場」是全港首個以女性友善為主題的特色運動場。（盧翊銘攝）

女籃名將讚打氣標語「有Feel」

香港女子籃球運動員卓婷大讚明德主場「好靚」，她形容一些熱門的練波場地如修頓球場或九龍寨城球場經常「好full」，也是多由男性用家使用，故十分讚同明德主場推動男女共融的設計。卓婷亦認為場上的口號能發揮到激勵的作用，「睇到好有feel」。凝動香港體育基金「邨JUMP！」屋邨籃球聯賽及訓練計劃、基滙資本贊助球隊「明德勇者」的少年球員亦對明德主場讚不絕口。

香港女子籃球運動員卓婷大讚明德主場「好靚」，她形容一些熱門的練波場地如修頓球場或九龍寨城球場經常「好full」，也是多由男性用家使用，故十分讚同明德主場推動男女共融的設計。(盧翊銘攝)

Women in Sports Empowered HK (WISE HK) 兩名球員Wanda及Alicia指，本港首名奧運金牌是由女性奪得，可見女性若能獲得足夠的社區運動配套，其體育才能亦可達國際級水平。Alicia表示，即使不是培訓精英運動員，女性友善的運動場亦能鼓勵更多女性做運動，提高全民參與度，她透露，未來WISE HK亦會在明德主場舉辦運動活動。