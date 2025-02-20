居屋｜10屋苑4月起加管理費　最高12%　7屋苑料有財赤

房委會資助房屋小組委員會下月將召開會議，討論轄下26個居屋及綠置的管理費周年檢討的結果。據會議文件，其中10個屋苑2025/2026年度管理費將上調，介乎27元至132元，或增幅介乎2.46%至12.61%不等。其餘16個維持現有管理費水平的屋苑中，七個預期會因營運開支變動而出現預算赤字，將以累積基金和節流措施填補。



房委會其中10個居屋屋苑2025/2026年度將上調管理費，其中顯徑嘉徑苑增幅達12.61%。（資料圖片）

現時，若居屋及綠置居屋苑業主尚未接管管理工作，房委會須擔任屋苑經理人，負責有關屋苑的公用地方與設施的管理工作。因應管理和維修開支的變動，以及按照《建築物管理條例》和公契內相關條文的規定，這些屋苑的管理費每年檢討一次。

管理費增幅介乎2.46%至12.61% 顯徑嘉徑苑最高

經檢討後，2025/26年度，有16個屋苑的每月管理費將維持在現有水平不變；10個屋苑包括凱德苑、錦暉苑、銀河苑、銀蔚苑、屏欣苑、山麗苑、尚翠苑、尚文苑和雍明苑，平均每單位的每月管理費上調介乎27元至132元，或增幅介乎2.46%至12.61%。

其中，加幅及增加金額最高為顯徑嘉徑苑，調整後每單位平均為1,179元，增加132元。錦暉苑和屏欣苑加幅也貼近12%。

房委會其中10個屋苑2025/2026年度將上調管理費。（房委會文件）

26個屋苑每平方管理費平均$21.95

房委會認為上調幅度合理，又補充指，銀河苑、銀蔚苑和屏欣苑的業主擬把累積基金逐步提高至穩健水平，其餘七個屋苑則主要為維持屋苑財政穩健而上調管理費；認為上調幅度合理。

以實用面積每平方米計算，該26個屋苑的新訂管理費平均為21.95元，低於多個相若的私人屋苑現時平均29.21元的管理費水平。

凱樂苑、彩興苑等7個屋苑因營運開支變動料現赤字

至於其餘16個維持現有管理費水平的屋苑中，7個屋苑包括青俊苑、彩興苑、凱樂苑、麗翠苑、裕雅苑、裕泰苑和旭禾苑預期會因營運開支變動而出現預算赤字。屋苑業主選擇以累積基金和透過適當的節省成本措施，填補預計赤字，預計累積基金將仍可維持穩健狀況，達到不少於三個月管理費總額的水平。其餘九個屋苑的管理費，屋苑業主選擇保持現行管理費不變。

房委會又指，為該26個屋苑制訂預算時，已考慮多項相關因素，例如物價指數、潔淨和護衞服務合約價格的趨勢等。按收回全部成本的原則計算，房委會徵收的監督費將會從2024/25年度每單位每月33元上調至2025/26年度的36.3元。