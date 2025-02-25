啟德體育園︱主場館本周三至五晚上上演燈光展　迎接3.1開幕

啟德體育園將在3月1日舉行開幕禮，園方今日（25日）公布，由明日（26日，星期三）起至28日，每晚7時30分至10時正，將在啟德主場館外牆上演LED燈光展，市民在外面即可看到。



啟德體育園明日起一連三日舉辦燈光展。（啟德體育園提供）

啟德體育園將在3月1日晚上6時30分舉行開幕禮，届時特首李家超主持開幕儀式後，表演節目將會緊接開始，雲集體育、文化及演藝界精英，以及歌影視名人，貫穿「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」及「百花齊放」四大主題環節，讓市民一同為「香港主場」喝采。

開幕禮不會直播，園方表示，香港4間電視台——香港電台32台、HOY TV、無綫電視翡翠台及ViuTV 99台及其網上平台，將在當晚9點半播放開幕禮影片，形容「一氣呵成及最佳鏡頭角度的開幕典禮」。

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啟德體育園指，開幕首月設一系列體育和文化活動，包括：

• 3月4至9日——世界格蘭披治桌球大獎賽2025

• 3月16日——飛勢啟德「啟德飛步跑」

• 3月28至30日——國泰／滙豐香港國際七人欖球賽

在緊接的月份亦將會有多個大型體育及音樂活動，以及全運會的測試賽在園區舉行；本年11月，第十五屆全國運動會首次有比賽在香港上演，當中的四項比賽將於啟德體育園舉行。