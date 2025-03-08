舊贊育醫院｜103年歷史紅磚主樓　首間華人產科醫院擬納法定古蹟

古物諮詢委員會下周四（13日）開會，建議將擁有103年歷史的西營盤舊贊育醫院主樓納入法定古蹟，該院建於1922年，由倫敦會傳教士創立，是香港首間為華人提供產科服務的醫院，以紅磚、麻石建築最為人熟知，醫院於1955年遷入新址後，原大樓改建為社區中心提供服務至今。

另外，古諮會同時建議將最早建於清朝咸豐年代、1856年，距今169年歷史的上環太平山廣福祠納入法定古蹟，該祠原為以香港客死異鄉者亡靈的地方，又稱「百姓廟」。



古物諮詢委員會建議將擁103年歷史的西營盤舊贊育醫院主樓納入法定古蹟。（古諮會文件）

古諮會最新文件披露，將在下周四會議中建議將舊贊育醫院主樓納入法定古蹟。文件指，醫院建於1922年，由倫敦會傳教士創立，距今103年，是首間提供華人產科服務醫院，並於1923年開設助產士課程，孕育首批香港助產士。醫院於1955年遷入新址後，舊址主樓提供社區中心服務，主樓於2009年被評為香港一級歷史建築。

主入口以三角牆門楣設計 由花崗岩製成

文件提到，舊贊育醫院主樓樓高4層，建於傾斜地形上，因而形成地下室及底層外部粗糙碎石飾面，其北端地下室具新古典主義風格，並結合中國元素建築，其主入口以三角牆門楣設計，並用花崗岩製成。

對聯「好生之謂德、保赤以為懷」象徵聯繫醫院與華人社區

至於「贊育醫院」四字為清代遺老陳伯陶所書，並由另一名清代遺老賴際熙題上中文對聯「好生之謂德、保赤以為懷」，象徵聯繫醫院與華人社區，並致力關心當地居民。

古物諮詢委員會建議將擁103年歷史的西營盤舊贊育醫院主樓納入法定古蹟。（古諮會文件）

文件指，舊贊育醫院內部以在對稱部局的前題下，做最低限度的裝修，最大特色是圍繞中央的螺旋主樓梯，雖然之後因建築物用途變化及當時建築要求等作增設或改建，例如加建混凝土防火梯等，但許多重要建築原素都有保留，包括紅磚及碎石外牆、門楣設計、出入口對聯及螺旋型樓梯等，仍完好無缺，亦是西區歷史建築群的一部份。

除建築外，古諮會認為該建築是最初提供華人產科服務及培訓助產士的地方，見證及推動香港在產科專業上的發展，為提高當時醫療水平及衞生意識方面做出貢戲，具非凡社會價值，更為不懂英文的人打開了做護士的職業大門，提供機會讓華人女性走上職業生涯、提高其社會地位。

古諮會建議將最早建於清朝咸豐年代、1856年，距今169年歷史的上環太平山廣福祠納入法定古蹟。（古諮會圖片）

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上環太平山廣福祠亦納入法定古蹟

另一個被建議納入法定古蹟，為位於上環太平山的廣福祠，建於1856年，距今169年歷史，被稱為「廣福義祠」或「百姓祠」，並由東華三院管理。據介紹，因當時有大量內地移民到港謀生，不少人客死異鄉，因此建祠供奉其神主牌，當鄉親訪港時順便將神主牌帶回家。

廣福祠其後亦收容病人、貧困無依者及孤寡老人，曾在祠內存放21副藏有屍體棺木，大部份甚至已放置超過5年，引起衞生問題，最終由當時的東華醫院接手管理至今。

文件提到，廣福祠建於高台之上、樓高一層上層是祠、下層是土地神壇；該祠採用「三進兩院式（three-hall-two-courtyard）」設計，整座建築以青磚及花崗岩建成，入口上方花崗岩匾額刻有「廣福慈航」，兩側有對聯，屋頂採用直檁式木製結構支撐 ，外部最重要的建築特色為正脊上的石灣陶塑，是於1895年重建時製造，以《封神演義》為題。