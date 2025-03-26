曼谷自由行懶人包｜潑水節必玩！美食＋景點攻略｜附4間酒店推介

曼谷自由行懶人包！曼谷是熱門旅遊地，擁有許多特色景點及美食，更曾在「全球25最佳旅遊目的地」名單中排名第15！曼谷亦將在4月迎來最大的節日—潑水節。《香港01》「好食玩飛」一文整合曼谷行程、機場交通、市區交通、美食、景點及住宿全攻略，即看內文！



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曼谷自由行懶人包｜行程篇

曼谷是泰國的首都，擁有許多傳統特色建築、夜市、市集、美食等。從香港到曼谷無須簽證，直飛機場約3小時，無論是快閃遊或深度遊都適合！

如果想時間充裕，可以安排5日4夜的行程走訪市區及郊外的特色景點；如果打算周末快閃，3日2夜的行程可以主攻市集及夜市或商場購物。

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如果想深入體驗泰國傳統文化，小編建議於4月及11月到訪曼谷。曼谷每年4月都會舉行盛大的潑水節，潑水節是泰國傳統新年的重要活動，走在大街上都會被潑水、撒麵粉！

至於每年11月的水燈節，泰國人會製作水燈及天燈並進行放燈，平河、納瓦拉橋和鐵橋等水域都是熱門的放燈地點，場面非常壯觀！

曼谷自由行懶人包｜機場交通篇

曼谷目前擁有兩個機場，分別是廊曼國際機場（DMK）與素萬那普國際機場（BKK）。廊曼國際機場是廉航專用機場，交通選擇較少，只有一條SRT線路，要到MRT轉車站轉乘才可以抵達市區，車程最小要一小時。

素萬那普國際機場是曼谷區內最大機場，從機場前往市區較方便，搭乘Airport Rail Link約半小時即可直達曼谷市中心，轉乘BTS及MRT也很方便，而且不怕塞車。

旅客亦可以乘坐機場巴士、的士、Grab、包車離開機場，會較為安全及舒適，不過往市中心方向或繁忙時段會容易塞車。

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曼谷自由行懶人包｜市區交通篇

曼谷市中心主要的交通工具為BTS捷運，共有3條路線、63個車站，能夠覆蓋大部分旅遊景點。如果會到訪曼谷近郊，MRT地鐵也是其中一種交通工具。MRT共有4條路線、107個車站，可以輕鬆抵達大皇宮、鄭王廟、玉佛寺等景點。

BTS是曼谷主要的交通工具。（官方圖片）

BTS及MRT地鐵主要使用「兔子卡」作為進出站的支付工具，功能像香港的「八達通」一樣，在出發前事先買好就可以省卻買票的時間。「兔子卡」亦可以用來搭巴士及部分商戶消費。

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如果出行人數較多，亦可以選擇Grab、租車或包車遊覽曼谷，好處是無需轉乘、可以點對點交通，而且在繁忙時間也不用跟別人擠地鐵！

曼谷自由行懶人包｜景點篇

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曼谷景點推薦【1】曼谷暹羅古城76府（The Ancient City）

曼谷暹羅古城76府（The Ancient City）是世界上最大的戶外博物館，佔地320公頃，擁有116個迷你版的古蹟景點。園區內的「迷你版古蹟」依據泰國現有或以前的古蹟按比例縮小而來，展現泰國傳統建築的精髓，穿上泰服穿梭於景點之間更值得打卡留念！

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曼谷暹羅古城76府（The Ancient City）

地址：296/1 Moo 7, Sukhumvit Road, Bangpoo Mai, Amphoe Meung, Samut Prakan 10280



曼谷景點推薦【2】三頭象神博物館（The Erawan Museum）

泰國三頭象神博物館有「粉紅寺廟」之稱，鄰近暹羅古城，是個唯美的打卡聖地！除了可以穿著泰服逛超美粉紅色建築，更可以欣賞到由純銅打造、世界上最大的巨型三頭象神雕塑；精美的彩繪玻璃雕刻、古代文物和藝術品。除了可以參觀博物館外，園區內亦有不同神像、佛塔可以參拜。

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三頭象神博物館（The Erawan Museum）

地址：99/9 Moo 1 Bang Mueang Mai, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270



曼谷景點推薦【3】曼谷王權觀景台（Mahanakhon SkyWalk）

曼谷地標「曼谷大京都大廈」的74樓擁有「曼谷王權觀景台」，是目前泰國最高的觀景台，可以將整個曼谷的市景盡收眼底，更可以體驗互動式AR裝置了解不同泰國地表！自問夠大膽的就更要搭乘玻璃電梯到78樓，挑戰居高臨下的玻璃天空步道！

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曼谷王權觀景台（Mahanakhon SkyWalk）

地址：114 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Si Lom, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500, Thailand



曼谷景點推薦【4】洽圖洽週末市集（Chatuchak Weekend Market）

洽圖洽週末市集（Chatuchak Weekend Market）是泰國最大的市集，有近15,000個攤位，主要售賣泰國文創商品、衣服、手工藝品、特色小吃等，大部分攤位只在周末營業。

洽圖洽週末市集（Chatuchak Weekend Market）

地址：587, 10 Kamphaeng Phet 2 Rd, Khwaeng Chatuchak, Chatuchak, Bangkok



更多曼谷景點推薦：

曼谷自由行懶人包｜美食篇

曼谷美食推薦【1】Bubble In The Forest — 爆紅水上打卡Cafe

Bubble In The Forest 是近期爆紅的水上打卡Cafe，更有泰版馬爾代夫之稱！Cafe提供水上包廂區、韆鞦包廂區、吊床座位區及露天座位區，擁有夢幻美景！泰式燒烤豬頸肉、蝦球、菠蘿炒飯等泰式美食亦非常精緻美味！不過餐廳位於郊區，回程亦相對難叫車，因此會建議包車或參與一日遊，由導遊帶領到訪不同Cafe打卡，而且不用煩惱交通安排！

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Bubble In The Forest

地址：170 Charoen Tha Alley, Bang Toei, Sam Phran District, Nakhon Pathom 73170, Thailand



曼谷美食推薦【2】Phed Mark — 曼谷人氣爆蛋和牛打拋飯

打拋飯是泰國常見的泰式炒飯，以打拋葉、辛香料等拌炒而成。Phed Mark的打拋飯除了豬肉，亦有雞肉、素食、牛肉、和牛肉、和牛牛腱肉、魷魚及酸腸可選，辣度及蛋的數量同樣可以根據喜好選擇，炒飯非常有鑊氣、蛋味香濃。網民就表示一定要點和牛再加四顆蛋，辣度則要選擇微辣或普通辣，吃起來會更香、更滿足！

Phed Mark

地址：300 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110



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曼谷美食推薦【3】Chula 50 Kitchen — $16咖喱蟹肉飯／滑蛋蟹肉飯

隱藏在巷弄裡面的Chula 50 Kitchen（朱拉50巷廚房），是當地大學學生的「食堂」，只需฿120（約HK$28）就可以食到超級足料的招牌咖哩蟹肉滑蛋飯！咖哩味道香濃醇厚、蟹肉肉質飽滿，每一口都掛滿了咖哩的精華，搭配熱辣辣的白飯非常好吃！如果怕雙拼會太飽，也可以選擇滑蛋蟹肉飯或咖哩蟹肉飯，單併只需฿70（約HK$16）！

Chula 50 Kitchen

地址：262 Chula Soi 50, Rama 4 Road, Bangkok 10330



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曼谷美食推薦【4】Zap Ponfai — 必叫生醃蟹／烤魷魚／乾蔥豬頸肉

Puponfai是曼谷超人氣的海鮮外賣店，以生醃蟹、生醃三文魚、燒爆膏大頭蝦等海鮮料理而聞名。外賣店其後開設堂食餐廳Zap Ponfai，生醃海鮮更被譽為是「天花板級數」！酸酸辣辣的味道搭配海鮮的鮮味和彈牙的肉質完全是絕配！除了生海鮮，餐廳的烤魷魚、乾蔥豬頸肉、辣炒皮皮蝦同樣是人氣餐點！

Zap Ponfai

地址：22 Soi Chulalongkorn 12, Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok 10330



更多曼谷美食推薦：

曼谷自由行懶人包｜住宿篇

曼谷酒店推薦【1】曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）

曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）於2020年開幕，僅用了4年時間便躍升至全球最佳酒店榜首！酒店內的101間套房別墅皆能飽覽帝王湄南河的景色，且配備陽台、打卡大浴缸、休息區、免費迷你吧等設施。酒店亦附設餐飲設施、無邊際游泳池、高爾夫球場、公共浴池、足浴、土耳其澡堂、Spa等休閒娛樂體驗。

曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）

房價：人均HK$2,710起（河濱特大床房）

地址：300/2 Charoenkrung Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok

交通：BTS「Saphan Taksin」站步行14分鐘

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曼谷酒店推薦【2】相鐵格蘭德弗雷薩曼谷（Sotetsu Grand Fresa Bangkok）

相鐵格蘭德弗雷薩曼谷（Sotetsu Grand Fresa Bangkok）於2024年2月全新開幕，酒店地理位置優越，附近有購物中心及餐廳美食，而且鄰近BTS站，出門非常方便！酒店提供129間客房，最大的房間可供4人入住。房間內均設有乾濕分離浴室、電影頻道、基本洗漱用品等，四人房另設有浴缸。酒店亦提供天台游泳池、健身室及餐廳等設施。

相鐵格蘭德弗雷薩曼谷（Sotetsu Grand Fresa Bangkok）

房價：人均HK$390起（標準雙人間）

地址：7 Soi Sukhumvit 25, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110

交通：BTS「Sukhumvit」站步行9分鐘

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曼谷酒店推薦【3】帕亞泰易思廷大酒店（Eastin Grand Hotel Phayathai）

帕亞泰易思廷大酒店（Eastin Grand Hotel Phayathai）於2023年4月全新開幕，位於BTS站旁邊，鄰近水門市場及中央世界購物中心。酒店提供466間房，套房最多可供4人入住，房間的落地大玻璃窗均坐擁曼谷城景，整體空間寬敞。酒店亦附有無邊際室外泳池、健身室、24小時lounge等休閒娛樂設施，房價更包含免費自助早餐，性價比超高！

帕亞泰易思廷大酒店（Eastin Grand Hotel Phayathai）

房價：人均HK$458起（高級全景房；包早餐）

地址：The Unicorn Building, 18 Phaya Thai Rd, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400

交通：BTS「Phaya Thai」站步行2分鐘

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曼谷酒店推薦【4】曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）

曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）於2020年開幕，坐落於曼谷最主要街道，距離地鐵站僅僅5分鐘步程，地理位置優越！酒店提供335間房，均配備咖啡機、浴缸、串流媒體服務等，且坐擁地標景觀。酒店設施齊全，提供餐廳、免費私人停車位、户外游泳池和健身中心等。

曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）

房價：人均HK$426起（豪華房）

地址：491 Sukhumvit Rd, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110

交通：BTS「Asok」站步行10分鐘

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