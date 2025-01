仙氣女神韓國街頭踩電動滑板車疑觸犯當地規例　得知後果後咁反應

現年27歲的雲浩影(Cloud)憑甜美的面孔、出眾的氣質,俘虜一眾男粉絲,獲封新一代「仙氣女神」。去年雲浩影在音樂事業更獲得不錯成績,憑歌曲《回憶半分鐘》於《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上獲得「叱咤十大」第4位,兼首奪「叱咤樂壇女歌手」銅獎,努力獲得肯定。近日,雲浩影在社交平台分享韓遊靚相,雖然未知此行是旅行還是工作,但見她玩得相當開心,不過似乎玩得忘形,疑觸犯了當地規例都不知?

雲浩影近日在社交平台分享多張在韓國的靚相,並寫上:「I need more of vitamin C, D and U! Scooter初體驗」。相中化了淡妝的雲浩影,放下長長黑色秀髮,頭上架著一副太陽眼鏡,身穿白色露腰T裇加一件黑色皮褸,下身則配牛仔服,簡約得來散發滿滿仙氣。雲浩影自拍時更對著鏡頭大擺單眼、嘟嘴等可愛Pose,非常靚女。網民大讚:「我雲港一」、「靚到咁」、「正啊雲姨,最愛世一cloud姐」、「淡妝都好靚」。

但雲浩影的Scooter(電動滑板車)初體驗卻引起爭議,片中她於街頭騎著電動滑板車,平衡力不錯的她,很快便上手,但由於其身上沒有戴上頭盔等保護措施,加上在人群中穿梭,故存在很大危險。而韓國當地早前通過一項規定,只要發現有人無牌騎電動滑板車,就會被罰款1萬韓圓,不戴安全頭盔的罰款則為2萬韓圓。

有網民留言溫馨提示:「溫馨提示一下牙雲 踩scooter要有駕駛執照同戴頭盔 如果唔係會罰」;雲浩影似乎不清楚規例,得知後果嚴重才恍然大悟:「下!!!!!!!」該網民表示:「上年年初真係有韓國人被罰… 戈一排捉得好嚴 總之就係有例係可以捉」,雲浩影承諾:「下次會做翻好!」