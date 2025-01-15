仙氣女神韓國街頭踩電動滑板車疑觸犯當地規例　得知後果後咁反應

現年27歲的雲浩影（Cloud）憑甜美的面孔、出眾的氣質，俘虜一眾男粉絲，獲封新一代「仙氣女神」。去年雲浩影在音樂事業更獲得不錯成績，憑歌曲《回憶半分鐘》於《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上獲得「叱咤十大」第4位，兼首奪「叱咤樂壇女歌手」銅獎，努力獲得肯定。近日，雲浩影在社交平台分享韓遊靚相，雖然未知此行是旅行還是工作，但見她玩得相當開心，不過似乎玩得忘形，疑觸犯了當地規例都不知？

雲浩影憑歌曲《回憶半分鐘》於《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上獲得「叱咤十大」第4位，兼首奪「叱咤樂壇女歌手」銅獎。(資料圖片/葉志明攝)

雲浩影罕有性感一面。(資料圖片/葉志明攝)

雲浩影動靜皆宜。（IG@cloudwann）

被封仙氣女神。（IG@cloudwann）

雲浩影近日在社交平台分享多張在韓國的靚相，並寫上：「I need more of vitamin C, D and U! Scooter初體驗」。相中化了淡妝的雲浩影，放下長長黑色秀髮，頭上架著一副太陽眼鏡，身穿白色露腰T裇加一件黑色皮褸，下身則配牛仔服，簡約得來散發滿滿仙氣。雲浩影自拍時更對著鏡頭大擺單眼、嘟嘴等可愛Pose，非常靚女。網民大讚：「我雲港一」、「靚到咁」、「正啊雲姨，最愛世一cloud姐」、「淡妝都好靚」。

雲浩影近日在社交平台分享多張在韓國的靚相。（IG@cloudwann）

淡妝已經好靚。（IG@cloudwann）

可愛。（IG@cloudwann）

露小蠻腰。（IG@cloudwann）

但雲浩影的Scooter（電動滑板車）初體驗卻引起爭議，片中她於街頭騎著電動滑板車，平衡力不錯的她，很快便上手，但由於其身上沒有戴上頭盔等保護措施，加上在人群中穿梭，故存在很大危險。而韓國當地早前通過一項規定，只要發現有人無牌騎電動滑板車，就會被罰款1萬韓圓，不戴安全頭盔的罰款則為2萬韓圓。

俘虜一眾男仔。（IG@cloudwann）

雲浩影分享Scooter（電動滑板車）初體驗。（IG@cloudwann）

引起爭議。（IG@cloudwann）

網民指雲浩影有機會觸發當法規例。（IG@cloudwann）

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有網民留言溫馨提示：「溫馨提示一下牙雲 踩scooter要有駕駛執照同戴頭盔 如果唔係會罰」；雲浩影似乎不清楚規例，得知後果嚴重才恍然大悟：「下！！！！！！！」該網民表示：「上年年初真係有韓國人被罰… 戈一排捉得好嚴 總之就係有例係可以捉」，雲浩影承諾：「下次會做翻好！」