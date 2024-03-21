九龍城重建｜杜國威《城寨風情》睽違27年舞台重現三不管地帶情懷

隨着市建局公布九龍城的大型重建計劃，勢令區內大變天，昔日的舊區與城寨特色雖已悄然消失，卻即將在舞台上重現。闊別觀眾27年的大型音樂劇《城寨風情》將於下月3日及4日第四度公演，由香港紫荊中樂團負責部份音樂，以香港其中一個富有歷史意義的地方—九龍城寨作為起點，用3個於城寨萌芽的愛情故事，呈現出香港昔日情懷與社會縮影。



橫跨四代愛情記錄城寨不同時期臉貌

著名編劇杜國威以當年一睹城寨風光的親身體驗和感受，融入《城寨風情》的劇情中。(容嘉儀攝)

《城寨風情》是著名編劇杜國威的作品，其過往膾炙人口的舞台劇作品包括《我和春天有個約會》、《南海十三郎》等，他早年於九龍城區可立中學任教，曾隨學生帶領到九龍城寨一睹城寨風光，透過親身體驗和感受，化成言語筆墨撰寫出此劇，呈現於觀眾眼前。

《城寨風情》於1994年首映，其後於1996及1997年重演，時隔27年第四度公演。杜國威接受訪問時指出，該故事不會依照原劇重現，而是節錄部份故事與歌曲演出，將原本3小時的音樂劇濃縮至1小時的表演，當中主要以國樂結合演唱元素，以唱演形式，即以歌曲及台詞串連劇情，並精選10首歌曲去帶動劇情，包括革命、浪漫歌曲。他續指，今次改篇是抽取原篇故事中3個代表城寨不同時期的愛情故事，去帶出150年來城寨的變遷與人事。

(香港紫荊中樂團Facebook圖片)

故事背景由清道光建築城牆作為開始，早期的九龍城寨處於龍蛇混雜的階段，當年香港被割讓予英國，但仍有清兵守護城寨，防止海盗入侵，首先以負責監督城寨興建的朝官與其夫人去開展「守護家園」的故事。

及至城寨慢慢發展為盛行「黃賭毒」之地，該個時期，一些革命份子為逃避清兵追查或壞份子，為逃避責任而選擇匿藏城寨，而這些新住民與原居民時會發生衝突，進入記述朝官夫人的女僕與海盗；官二代與新移民在這混亂的地方而萌芽的愛情故事。

後來，城寨面臨清拆，但當時仍然存在很多賭檔及煙館，於這個城寨最後時期記述一個被賣到去城寨作為脫衣舞孃與工人發生的愛情故事。以不同時期的愛情故事去帶出城寨由建造、轉變為「三不管地帶」，再到1993年面臨遷徒作為結束。

舞台劇編劇杜國威亦為《城寨風情》題詩作畫，畫作名為月荷。（容嘉儀攝）

杜國威表示，原篇《城寨風情》講述昔日的九龍城寨是一個三教九流之地，作為「三不管地帶」，窩藏各類江湖人物與革命英雄的地方。時至今日，九龍城寨已改建為公園，他認為這些沉重的描述，已不適合現今狀況，觀眾難產生共鳴，故特意抽取原劇中幾個愛情故事作為是次表演的重點。

他希望以溫馨浪漫及輕鬆形式去講述城寨由「三不管」、燈紅酒綠的地方，最終成為現今九龍城寨公園的變遷，帶出這個有正義及邪惡之人的地方，背後所承載的辛酸浪漫故事，同時由城寨這個小社會帶出香港縮影。杜國威指每個故事都會由相應歌曲帶動，還預告是次唱演劇尾段加增3封信，從昔日九龍城寨所聽的真實故事以分享觀眾。

《城寨風情》由香港紫荊中樂團主辦，並由著名音樂家陳能濟帶領樂團，當中歌曲《月荷》是由資深填詞人、曾為音樂劇《大狀王》作詞的岑偉宗填詞，聯合香港話劇團6位演員，包括高翰文、馮蔚衡、陳慧蓮、周志輝、辛偉強及梁菲倚，一同合作演出，將於4月3日及4日於香港大會堂音樂廳重溫經典。

《城寨風情》的演出及門票資料詳情

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