譚公誕｜筲箕灣今早有慶祝活動　巡遊、醒獅吸引大批巿民圍觀

今日（5日）農曆四月初八除了是佛誔，亦是譚公誕，港島筲箕灣一帶有巡遊、舞龍、醒獅等慶祝活動，吸引大批巿民圍觀。



譚公誕慶祝活動今日在港島筲箕灣一帶舉行，吸引大批巿民圍觀。（鄭子峰攝）

譚公誕慶祝活動今日在港島筲箕灣一帶舉行。（鄭子峰攝）

譚公誕慶祝活動今日在港島筲箕灣一帶舉行，吸引大批巿民圍觀。（鄭子峰攝）

「譚公」為另一位海神 筲箕灣譚公廟歷史最悠久

每年農曆四月初八除了是佛誕外，亦是譚公誕，紀念天后以外另一位海神「譚公」。全港歷史最悠久的筲箕灣譚公廟，舉辦「東區慶賀譚公寶誕2025」一系列活動，包括綜藝表演、粵劇神功戲、醒獅比賽等。

12頭醒獅隊伍表演多項花式

儀式早上在筲箕灣金華街舉行，吸引大批巿民圍觀。12頭醒獅組成的隊伍表演了多項花式，包括梅花椿及一柱擎天，又向觀眾展示祝福語，巡遊隊伍之後沿東大街步行到譚公廟上香祈福。

巡遊歷時約七小時，而譚公誕活動歷時九日，之前已舉行「迎神」及粵劇晚會等。

譚公誕慶祝活動今日在港島筲箕灣一帶舉行，吸引大批巿民圍觀。（鄭子峰攝）

譚公誕慶祝活動今日在港島筲箕灣一帶舉行，吸引大批巿民圍觀。（鄭子峰攝）

譚公誕慶祝活動今日在港島筲箕灣一帶舉行，吸引大批巿民圍觀。（鄭子峰攝）