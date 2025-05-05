譚公誕｜筲箕灣今早有慶祝活動 巡遊、醒獅吸引大批巿民圍觀
撰文：林遠航
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今日（5日）農曆四月初八除了是佛誔，亦是譚公誕，港島筲箕灣一帶有巡遊、舞龍、醒獅等慶祝活動，吸引大批巿民圍觀。
「譚公」為另一位海神 筲箕灣譚公廟歷史最悠久
每年農曆四月初八除了是佛誕外，亦是譚公誕，紀念天后以外另一位海神「譚公」。全港歷史最悠久的筲箕灣譚公廟，舉辦「東區慶賀譚公寶誕2025」一系列活動，包括綜藝表演、粵劇神功戲、醒獅比賽等。
12頭醒獅隊伍表演多項花式
儀式早上在筲箕灣金華街舉行，吸引大批巿民圍觀。12頭醒獅組成的隊伍表演了多項花式，包括梅花椿及一柱擎天，又向觀眾展示祝福語，巡遊隊伍之後沿東大街步行到譚公廟上香祈福。
巡遊歷時約七小時，而譚公誕活動歷時九日，之前已舉行「迎神」及粵劇晚會等。
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