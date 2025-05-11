紅潮藍眼淚｜清水灣二灘現螢光藍色海浪　有人柴灣飛的過海觀賞

近日連場大雨後放晴，氣溫回升，有利海中藻類生長。近日個別海灘發現紅潮，其中西貢清水灣二灘（簡稱「大清」）周六（10日）在左右兩邊出現紅潮，到晚上海水被捲起再泊岸時，產生藍色海浪，即一般稱作藍淚，周六至周日（11日）陸續有市民及攝影愛好者透過社交媒體得得知後，走到「大清」觀看及拍攝，當中有人特別由柴灣飛的過海趕到來。



5月10日深夜至11日凌晨0時許，西貢清水灣二灘出現引紅潮引起的「藍眼淚」現象，吸引約20人專程到來觀看和拍攝。（倪清江攝）

5月10日深夜至11日凌晨0時許，西貢清水灣二灘出現引紅潮引起的「藍眼淚」現象，吸引約20人專程到來觀看和拍攝。（倪清江攝）

5月10日深夜至11日凌晨0時許，西貢清水灣二灘出現引紅潮引起的「藍眼淚」現象，吸引約20人專程到來觀看和拍攝。（倪清江攝）

網民Facebook專頁發出訊息 吸引攝影愛好者、家庭到場觀看

紅潮在日間呈褐紅色，不會發光，但若是由夜光藻組成，到晚上會因為海光流動而呈現螢光藍色。

有市民周六晚9時許在Facebook專頁「香港藍眼淚關注組」發放訊息指清水灣二灘出現由紅潮引致的藍眼淚現象，即陸續有攝影愛好者、家庭聞風而至，到深夜時有約20人在場觀看及拍攝。

5月10日深夜至11日凌晨0時許，西貢清水灣二灘出現引紅潮引起的「藍眼淚」現象，吸引約20人專程到來觀看和拍攝。（倪清江攝）

每隔一兩分鐘較大海浪泊岸 產生藍色海浪線

藍眼淚起初主要出現在海灘左邊，在漆黑的海水中，每隔一兩分鐘有較大海浪泊岸，就可以看到一條螢光藍色海浪線，有時較弱，有時十分光，一般手機可以拍攝到影片及相片。

現場有家長帶小朋友來觀賞，也有人特別由柴灣坐的士過海趕到來拍攝，更有「勇者」在海中踢水，加強效果，但料因紅潮較弱，未有如《少年pi的奇幻漂流》般產生可觀的螢光藍色效果。踏在剛被海水濺過的區域，或是海灘上的海藻，也可見到一點點螢光藍色。

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右邊非泳區石灘積聚一片較濃紅潮

在「大清」右邊非泳區石灘，其中一處岸邊積聚了一片較濃紅潮，十分顯眼。持續大風，令表面產生螢光藍色波浪，在石邊產生一道螢光藍色線條，當有物件跌進去，甚至出現螢光藍色光圈。

5月10日深夜至11日凌晨0時許，西貢清水灣二灘出現引紅潮引起的「藍眼淚」現象，吸引約20人專程到來觀看和拍攝。（倪清江攝）

5月10日深夜至11日凌晨0時許，西貢清水灣二灘出現引紅潮引起的「藍眼淚」現象，吸引約20人專程到來觀看和拍攝。（倪清江攝）

5月10日深夜至11日凌晨0時許，西貢清水灣二灘出現引紅潮引起的「藍眼淚」現象，吸引約20人專程到來觀看和拍攝。（倪清江攝）

前往觀看市民要留意交通，該處晚上11時過後，公共交通只有來往清水灣二灘及將軍澳港鐵站的小巴103M，尾班車01:52在清水灣二灘開出；不過午夜過後，並非每班103M都會駛至清水灣二灘，有的駛至大坳門路迴旋處就回將軍澳，不會再駛至清水灣二灘，市民或需召喚的士離開。

近50年本港錄得千宗紅潮個案 有28宗涉及魚類死亡

根據漁農自然護理署資料，由1975年至2024年，本港水域共錄得1,006宗紅潮個案，當中只有28宗紅潮個案涉及魚類死亡。

在過去10年，每年大概有14宗紅潮在香港水域之內發生，然而有害的藻華則並不是經常在本港出現及很少造成大規模的影響。

香港的紅潮／有害藻華記錄（漁農自然護理署圖片)。

香港的紅潮／有害藻華記錄（漁農自然護理署圖片)。

共錄得87種形成紅潮藻類品種 5個品種曾引致魚類死亡

漁護署至今共錄得87種曾在本港形成紅潮的藻類品種，大部份品種是無害的，其中只有24個紅潮品種可能有害或有毒。在這24個品種當中，有5個品種曾在本港引致魚類死亡，另有2個品種曾在本港產生毒素污染貝類海產。

漁護署指出，當海水裏的一些微型單細胞、浮游藻類暴發性地大量繁殖，藻類含有的色素引致海水變色，這一種自然生態現象便稱為「藻華」。因應不同的藻類色素，藻華可令海水變成粉紅色、紅色、褐色、褐紅色、深綠色或其他顏色。大部份藻類不會對環境及人類構成威脅，相反它們是基層食物網的能源製造者。