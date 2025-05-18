市建局初擬土瓜灣海濱設浮台作表演　躉船改裝成泳池、飄浮沙灘等

市建局行政總監韋志成今（18日）在網誌表示，土瓜灣海濱研究初期報告及可行性研究建議下半年出爐，目標是構建世界級「東維港灣區」。研究初步建議在啟德體育園和馬頭角道對開內港位置提供划艇、獨木舟等水上活動、增設浮台用作表演場地、把躉船改裝成提供餐飲、泳池、飄浮沙灘等。



市建局又會探討在土瓜灣海濱興建行人板道駁通海濱，不過部份地段涉及私人業權需要商討解決方案，亦可探討小規模填海的可行性。



土瓜灣海濱研究初步設計構想圖。（市建局圖片）

土瓜灣海濱研究初步設計構想圖。（市建局圖片）

土瓜灣海濱媲美悉尼、東京港

土瓜灣海濱研究3月展開範圍涉及近800公頃，涵蓋土瓜灣海濱長廊和沿岸一帶，以及毗連對開的水體。內陸面積上至北面的九龍城「龍城」區、東至啟德發展區，西至何文田山及高山劇場綠化帶。

韋志成認為，港灣的水體面積與悉尼、挪威奧斯陸以及日本的東京港均具相當規模，相信土瓜灣海濱極具潛力成為媲美世界級灣區的「東維港灣區」。

韋志成表示九龍城地理與海灣環境，及其港灣的水體面積，與悉尼、奧斯陸以及日本的東京港均具相當規模、極為珍貴。（市建局圖片）

初擬設水上活動 增設浮台作表演場地

市建局初步建議利用土瓜灣沿岸的海濱長廊、碼頭等基本設施，在啟德體育園和馬頭角道對開提供划艇、獨木舟等相對靜態的水上活動，或增設浮台用作表演場地、舉辦音樂會等，讓市民能在岸上觀看表演。

現時土瓜灣對開避風塘有躉船停泊，研究初步探討將部份沒有工程作業的躉船改裝，提供餐飲服務、用作舉辦戶外音樂會、擺設特色光影藝術裝置，或改裝成泳池、飄浮沙灘等，另外，局方初步建議在防波堤擺放藝術裝置，供市民及遊客乘船「打卡」。建議仍需詳細研究及經一系列的技術影響評估，亦要與政府部門、躉船作業者等持分者商討。

旅發局曾於灣仔至銅鑼灣海濱對出，以躉船作舞台舉辦演唱會。（資料圖片）

或小型填海解決土瓜灣海濱「斷裂位」

現時土瓜灣海濱的兩個「斷裂位」，包括翔龍灣對開臨海煤氣設施用地，以及青洲英泥碼頭一帶海濱地段，市建局考慮適度興建行人板道駁通。但部份地段涉及私人業權，除了與業權人商討解決方案外，亦可探討在該處以小規模填海興建行人板道的可行性。

市建局亦有多項措施，希望藉著市區更新項目改善舊區，加強貫通土瓜灣內陸地區與海濱空間，將人流和活力帶到海灣。