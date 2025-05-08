黃金周｜九巴B1線日均載客逾4萬人次較平日多35% 掃二維碼沒擠塞
撰文：賴卓盈
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九巴今日（8日）表示，五一黃金周內地假期期間（1日至5日），來往福田口岸（落馬洲站）和天慈的B1巴士平均每日接載逾4萬人次，比平日高出35%。九巴每日亦開出630班次，比平時增近200班。
九巴指五月二日是最多内地旅客入境的日子，而大部分旅客經福田口岸（落馬洲站）來港。九巴因此加開大量B1班次，並在落馬洲總站和一半車隊車廂裝設免費Wi-Fi，及安排職員在站內協助旅客支付車資，等候巴士人流未有因為手機二維碼問題而出現嚴重擠塞。
九巴倡辦B1特別班次來往落馬洲與大欖隧道 會繼續與運輸署跟進
九巴指，早前向運輸署提出開辦B1特別班次，來往落馬洲和大欖隧道轉車站，方便旅客轉乘其他巴士前往不同地區遊覽。九巴會繼續與運輸署跟進，希望能夠在周末和公眾假期開辦上述路線服務。
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