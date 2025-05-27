長沙灣體育館擬重建成17層聯用大樓　發展局申29.18億元撥款

政府委托市建局興建聯用大樓重建長沙灣體育館的設施，擬按「一地多用」發展模式興建樓高17層的聯用大樓及相連行車通道，大樓設施包括體育館、地區康健中心、幼兒中心服務及政府辦事處等，並就工程項目向財委會申請約29.18億元，預計項目約在4年半內竣工。



長沙灣體育館。（google map截圖）

長沙灣體育館。（康文署圖片）

長沙灣體育館。（康文署圖片）

市建局2021年開展深水埗兼善里／福華街發展項目以及昌華街／長沙灣道發展計劃，政府當時正有意重建毗鄰兼善里、於多年前興建的舊式長沙灣體育館，當局指其設計及設施標準未及現今水平，因此要擬建的聯用大樓興建一個全新的體育館代替，以提供更現代化和滿足市民需要的體育設施。

政府委托市建局興建聯用大樓重建長沙灣體育館的設施，擬按「一地多用」發展模式興建樓高17層的聯用大樓及相連行車通道。（立法會文件）

政府委托市建局興建聯用大樓重建長沙灣體育館的設施，擬按「一地多用」發展模式興建樓高17層的聯用大樓及相連行車通道。（立法會文件）

據立法會文件，擬議工程計劃的用地主要涉及發展計劃地盤B的部分用地，面積約5,300平方米，鄰近港鐵長沙灣站和荔枝角站。計劃包括興建一 座聯用大樓以及一條連接擬建聯用大樓及荔枝角道的行車通道 。擬建的聯用大樓樓高17層，另有一層地庫停車場。

擬建聯用大樓的主要設施包括一所體育館及相關康體設施；一所地區康健中心；福利設施包括安老服務、為智障及殘疾人士提供的支援服務等；政府辦事處；以及附屬設施，例如附屬泊車位、上落客貨區、物業管理處、機房等。

長沙灣體育館。（康文署圖片）

主場館增約400座位伸縮式看台 設乒乓球室健身室

政府擬在大樓興建一個多用途主場館，可用作一個五人足球場或兩個籃球場或8個羽毛球場等，並附約400個座位的伸縮式觀眾看台，還有乒乓球室、健身室及兒童遊戲室等。至於福利設施，社署建議為剛出生至3歲以下幼兒提供日間照顧服務，又因應區內人口老化，建議提供長者日間護理中心及長者地區中心分處，亦會為智障人士提供逾150個宿舍及展能中心。

發展局表示，如獲事務委員會支持，將提交擬議工程計劃予立法會工務小組委員會審議，並在獲通過後向財委會申請批准撥款。在獲得財委會批准撥款後，巿建局才會批出有關合約以展開有關工程，預計約在四年半內竣工。