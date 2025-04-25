大坑西邨重建｜八旬女住戶不滿回遷安排求覆核　官即日駁回申請

石硤尾大坑西邨正進行重建計劃，其中一名八旬女住戶不滿安置及回遷安排，提出司法覆核，案件今（25日）在高等法院審理。女住戶指回遷前獲提供租金津貼，質疑一旦重建計劃有延誤，該津貼恐不足以應付其住屋需求。女住戶又認為，重建計劃涉及公帑，認為屬司法覆核受理範圍。負責興建與管理該邨的平民屋宇回應指，女住戶和平屋未達成協議非提出覆核的理據，若重建計劃有延誤，平屋會根據住戶的個別情況靈活處理。法官聽取陳詞後，即日裁定女住戶敗訴，並會於6月底或之前以書面頒布理據。



法官裁定梁敗訴後，梁的兒子曾先生庭外稱會考慮上訴。他指整楝樓的住戶已經搬出，基於安全問題，家人遂在紅磡租用單位，讓其母居住。



平民屋宇發言人指，歡迎法庭的裁決，指駁回是次司法覆核掃除重建計劃的不確定性。



申請人梁亞瑞的兒子曾先生稱會考慮提出上訴。(朱棨新攝)

有關注大坑西邨住戶到法庭旁聽，並在庭外舉橫額。(朱棨新攝)

平屋指個別人士拖延計劃與租霸無異

發言人又指，由於受到官司影響，收回違約佔用單位所需時間遠較預期為長。個別人士企圖拖延計劃以達其不合情理目的，與「租霸」無異，平民屋宇會繼續以法律程序收回其單位，並向該等人士追討相關法律費用及損失。

隨着重建計劃的法律問題得到釐清，平民屋宇會繼續推進重建工作，並會跟受影響的住戶保持溝通，根據「以人為本」的精神，為受影響的住戶提供適切支援。

即將清拆重的石硤尾大坑西邨，大部份住戶已接受協議並遷出。(資料圖片)

平屋指因大坑西邨仍涉訴訟，故一直未能施工。

申請人為梁亞端，答辯人為香港平民屋宇有限公司（下稱：平屋）。

梁對安排不滿並在不情願下接受回遷方案

梁在申請書指，她們一家五口同住於大坑西邨。2023年6月，她獲平屋通知他們一家可在重建項目完成後回遷，並可選擇取得96萬元的五口租金津貼及6.2萬元搬遷津貼，重建期間須自覓居所；或選擇取得120萬元一次性賠償，及3.1萬搬遷津貼，但此後不能獲得安置及回遷安排。梁對兩安排均感不滿，擔心賠償款項亦未必足夠他們期間的住居及生活需求，不情願下接受可回遷方案，但一直未有簽署交出單位文件，亦未從平屋獲得任何金錢。

收取津貼或未能申請公屋

代表梁的資深大律師杜淦堃指，平屋提供5年的租金津貼，若重建計劃有誤，租金津貼恐不足應付梁的住屋需求，平屋亦不應把該風險轉移至申請人。此外，若申請人收取津貼，或因超出資產上限而未能申請公屋單位。平屋行使公共職能，重建計劃亦涉及公帑，認為可以透過司法覆核處理本案。

平屋指重置方案合理

代表平屋的資深大律師鮑進龍陳詞指，涉案重置方案合理，沒有基礎指平屋提供津貼不足夠。申請人和平屋未達成協議，並非提出覆核的理據。若日後重建計劃有延誤，平屋會根據住戶的個別情況靈活處理。現時階段，平屋未有就重建延期可提供的幫助作任何決定，現時提出司法覆核屬過早。

因涉訴訟而未能進行清拆

律師續指，相關重建計劃需求迫切，邨內8座樓宇，其中7座樓宇樓齡逾60年。惟因多個住戶涉及法律訴訟，多座樓宇都未開始進行清拆，現有約760戶接受可回遷方案。若因訴訟而令重建延誤，對該些住所亦有影響。

指梁的申請有延誤

律師又指，平屋不是法定機構，屬私人管理，平屋和住戶屬合約關係，認為是次決定不是司法覆核受理範圍。此外，梁挑戰平屋於2023年6月作出的決定，但在15個月後才提出司法覆核，認為申請屬延誤，認為法官應駁回是次司法覆核。

案件編號：HCAL 1600/ 2024