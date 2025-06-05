深水埗青年宿舍「東華．南昌匯」獲批　提供676個宿位設三房型

民政及青年事務局今日（5日）公布，向東華三院批出在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第六個項目「東華．南昌匯」。該項目位於深水埗通州街280號，提供最多676個宿位，專為18至30歲香港永久居民提供居所。



民青局表示，將在毗鄰的南昌社區中心和通州街臨時街市設置「連青人網絡」的實體互動平台，為青年人提供額外的活動空間，預期將與青年宿舍項目產生協同效應。



民政及青年事務局今日（5日）表示，向東華三院批出在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第六個項目「東華‧南昌匯」。（網頁截圖）

提供三款房型設計 每個宿位由4310元至6630元

「東華．南昌匯」由東華三院與香港小輪（集團）有限公司合作推出，主要提供三款房型設計，包括兩房四人單位、開放式二人單位、一房二人單位，面積介乎283平方呎至412平方呎，每個宿位的每月租金介乎4,310元至6,630元。根據網頁簡介，「東華．南昌匯」具備私人會所設備，包括隔音BAND房、綠化公共空間、煮宴廳等。

民青局：附近設平台提供額外空間 冀與青年宿舍發揮協同效應

民青局發言人表示，「東華．南昌匯」為資助計劃下第三個位於九龍的項目，鄰近鐵路站，周邊匯聚文化創意產業，特色商店和食肆林立，讓希望擁有獨立生活空間的青年實現理想生活。發言人表示，民青局亦將在毗鄰的南昌社區中心和通州街臨時街市設置「連青人網絡」的實體互動平台，為青年人提供額外的活動空間，預期將與青年宿舍項目產生協同效應。

東華三院為項目注入「縱向型青年社區」的概念，期望青年租戶享有自住的地方，亦可在共享空間與其他租戶互動，建立一個互助互信的社交網絡。項目另一個特點是透過推出V-Mile計劃，鼓勵青年租戶積極參與東華三院認可的增值活動及社區服務，或自發組織活動。

民政及青年事務局今日（5日）表示，向東華三院批出在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第六個項目「東華‧南昌匯」。（網頁截圖）

現提供3700個青年宿舍宿位

民政及青年事務局表示，政府除了繼續透過青年宿舍計劃全數資助非政府機構在未盡其用的土地上興建青年宿舍外，亦在2023年擴大計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館轉作青年宿舍。政府大力推動青年宿舍項目，計劃下已推出的青年宿舍連同此項目，宿位數目由本屆政府接任時約80個，大幅增加到目前超過3,700個。