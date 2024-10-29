YOT Hub青年宿舍正接受申請　入住需參加活動　如參觀解放軍軍營

仁愛堂和富豪酒店集團合作、民政及青年事務局資助的「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」周一（28日)舉行招租啟動禮，現已開始接受合資格年滿18、但未滿31歲青年申請，最快可在12月1日入住。宿舍為富豪東方酒店其中80間雙人房，可提供最多160個宿位，每個宿位每月租金介乎4,500至4,650元。



入住青年需每年參與200小時的多元化「Stay Fun」系列活動，例如培訓課程、交流活動、實習計劃、職涯發展、財商教育活動等，也有認識國情活動，如中國傳統藝術文化體驗工作坊、參觀駐港解放軍總部或軍營。



仁愛堂在周一(28日)於九龍城富豪東方酒店舉行「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍招租啟動禮」。(仁愛堂提供圖片)

「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」資料及申請網頁

申請人可一人個別申請或二人合併申請

「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」為政府「青年宿舍計劃—將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下第5個獲批的項目。項目由仁愛堂及富豪東方酒店合作推出，提供80間雙人房、最多160個宿位，並以低於市值租金為青年人提供既舒適、方便而又可負擔的生活空間，項目亦會為青年人提供全方位支援，幫助青年人從改變生活環境開始，建立正向人生。

申請將分為兩個類別，申請人只可選擇其中一項申請類別：

I. 一人個別申請（為1人床位2人共居單位）；將以抽籤的方法編配同性宿友；惟成功申請人可從成功入選名單中互相選定同房宿友。

II. 二人合併申請(為2人共居單位) ：合併申請者將同時入住同一個酒店房間。



+ 3

申請人於截止申請日期當日年滿18但未滿31歲，為香港永久性居民並為在職人士 (全職 / 兼職 / 自僱均可)。申請人不可擁有任何在香港的住宅物業，並須符合青年宿舍計劃的收入水平及總資產淨值上限：

．收入水平上限：單人申請（$2.8萬）；雙人申請/戶（$5.6萬）

．總資產淨值上限：單人申請（$39.8萬）；雙人申請/戶（$79.6萬）



個人宿位每月$4500至$4650

入住許可費已包水電WiFi，以及每星期一次的基本清潔服務，每間房每月入住許可費為9,000至9,300元 (因應房間面積差異、樓層高低、房間方向等因素釐訂)，即個人宿位由4,500 至4,650元。宿舍備有健身室、共享空間及共享無火煮食空間可供使用。

仁愛堂會按單位入住空缺及登記編號順序邀請申請人出席面談，完成資格審核及通過面談之申請人，將視為成功申請，機構將以電郵通知申請人申請成功。仁愛堂會將宿位編配予符合申請資格及面試要求的申請人，然後排列出入住名單，並按次序邀請申請人入住。如成功申請人在沒有合理原因下，放棄入住機會，其申請將會自動取消；如入住名單內的申請人於有效期內未獲安排入住，其申請將會自動取消。如有需要，申請人可於下一期重新申請。

+ 4

入住青年需每年參加200小時「Stay Fun」系列活動

仁愛堂和富豪酒店集團定所定計劃目標，除支援青年的住宿需要，亦會讓青年人透過每年參與200小時的多元化「Stay Fun」系列活動，例如培訓課程、交流活動、實習計劃、職涯發展、財商教育活動等，為青年人提供不同面向的個人成長和增值等支援服務；項目亦鼓勵青年人服務社區，除會組織青年服務隊，亦會邀請青年人共同策劃社區活動，為社區提供不同類型的義工服務，從而建立對社會的歸屬感和責任感。

計劃目標希望青年人在住宿期間可以自我增值，擴闊個人及社交網絡，並塑造青年建立正向、積極、關懷社群的價值觀，積極迎接未來人生的挑戰。相關項目包括文化遺產保育、中國傳統藝術文化體驗工作坊、參觀駐港解放軍總部或軍營、交流及實習計劃、斜槓族/月光族理財分享、「第一桶金」財務規劃諮詢、職向培訓如Al程式設計和咖啡拉花等、以及「晨早流流」日出團、「夜媽媽」宵夜團、聯誼交流或比賽等。

富豪國際羅寶文：希望擴闊年青人的世界觀和視野

富豪國際酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文周一在招租啟動禮上表示，集團希望擴闊年青人的世界觀和視野，激發他們的創新思維，並提升他們的情緒管理能力和心理健康素質，以正面心態面對人生的機遇和挑戰，透過分享、鼓勵、共創和共同努力，培養青年一代的識見。

仁愛堂第四十五屆董事局主席鄭偉康致辭時表示，「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」當中的YOT除是仁愛堂英文縮寫，亦代表仁愛堂營運該項目的理念，當中Y代表Youth（ 青年）、O代表Opportunity（機遇）、T代表Talent（天賦），寓意為青年人開拓更多機遇，將他們的才能發揮，貢獻社會。