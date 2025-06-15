意大利食肆Caffè Milani及Giovanni Pina接連結業　轉攻網上訂購

經濟不景、港人外遊及北上潮持續下，再有餐廳結業。位於荃灣海之戀商場的咖啡店Caffè Milani今日（15日）結業，該意大利品牌宣布，撤出本地實體店業務。由同一代理商引入到港的Giovanni Pina位於中環最後一間分店，亦將於周三（18日）結業。兩個品牌都宣布，將轉為網購業務。



翻查資料，Caffè Milani創辦於1937年，2020年底引入到香港，疫情期間大力擴展，曾一度在港擁有八間分店。今次結業的為該店的旗艦店，面積逾2,500平方呎。



位於荃灣海之戀商場的咖啡店Caffè Milani今日(15日)結業，並宣布撤出本地實體店業務。（網上圖片）

Giovanni Pina位於中環最後一間分店，亦將於周三（18日）結業。（Openrice圖片）

兩店分別轉HKTVmall賣咖啡產品及預訂蛋糕

意大利咖啡店Caffè Milani本月5日宣布，其位於荃灣海之戀商場的最後一家門市，將於今日（15日）最後營業。該店表示，儘管門市與大家暫別，但仍可在網上購物平台HKTVmall 選購咖啡豆、咖啡膠囊、掛耳包等咖啡產品。

另外，Giovanni Pina同日亦宣布，由於租約期滿，中環華懋廣場分店將於周三（18日）正式結束營業，同樣撤出本地實體店業務。該店同樣表示，會在公司網站等，讓客人預訂該店的蛋糕。

Caffè Milani高峰期擁8店 Giovanni Pina曾於K11 MUSEA開店

翻查資料，兩個品牌同樣來自意大利，其中Caffè Milani於1937年創立，而Giovanni Pina於1920年創立。其中Caffè Milani高峰期在港曾同時經營8間分店，分別位於銅鑼灣、旺角、中環等，而主打正餐的Giovanni Pina曾在K11 MUSEA、北角滙商場等開分店。

兩店標榜為旗艦店 由同一公司2020年底引入香港

今次結業的兩間意式餐廳，在開業時都被標榜為旗艦店，其中位於海之戀的Caffè Milani，於前年8月開業，佔地逾2,500平方呎，並設獨有的透明烘焙房。

兩個品牌同樣由樂施達（香港）於2020年底引入到香港，該集團的總經理曾向傳媒表示，開業時未料到疫情會長達三年，當時兩個品牌合共有4至5間舖，每個月蝕數十萬，生意至到2022年底才有起色，未料不到三年，便全部結業。記者今午曾嘗試瀏覽樂施達網頁，惟網頁疑似被關閉，已無法瀏覽。