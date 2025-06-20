東九龍線方案刊憲 9車站料服務30萬人 寶達到油塘、彩虹10分鐘
撰文：譚曉彤
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政府今日（20日）在憲報刊登東九龍智慧綠色集體運輸系統的相關方案，全長約7公里，擬設8個車站，兩端連接港鐵彩虹站及油塘站，走線途經彩雲、順利、順安、秀茂坪等，服務觀塘上坡地區超過30萬的居住人口，預計2033年或之前峻工。
政府發言人表示，視乎最終採用的系統方案，由寶達前往油塘或彩虹地區的車程預計約為10至15分鐘。與路面交通相比，於繁忙時段乘搭東九龍線，估計每程可節省約一半時間。
東九龍智慧綠色集體運輸系統全長約7公里，政府計劃設9個車站，兩端終點站分別連接港鐵彩虹站及油塘站。走線途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北，服務觀塘上坡地區超過30萬的居住人口。
政府發言人說，東九龍線為觀塘上坡地區提供便捷的接駁交通服務，便利市民前往港鐵彩虹站及油塘站，整體改善東九龍的交通，釋放發展潛力。視乎最終採用的系統方案，由寶達前往油塘或彩虹地區的車程預計約為10至15分鐘。與路面交通相比，於繁忙時段乘搭東九龍線，估計每程可節省約一半時間。
根據《鐵路條例》，公眾由今日至8月19日，可就東九龍智慧綠色集體運輸系統的相關方案提出反對。此外，任何有可獲得補償權益的人士均可根據該條例的規定申索賠償。政府會在工程獲得批准後盡快展開，預計於2033年或之前竣工。
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