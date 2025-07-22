啟德簡約公屋第一期平頂　黃偉綸：今年公營房屋落成量突破3萬伙

簡約公屋啟德世運道第一期項目今日（22日）平頂，預計年底將向住戶派鎖匙。財政司副司長黃偉綸表示，撇除簡約公屋及過渡房屋，本年度的公營房屋落成量衝破了3萬個單位，是20年來首次，令政府有足夠「底氣」取締劣質劏房。平頂儀式亦見證最後一件組裝合成組件吊運安裝，房屋局局長何永賢形容，整個過程彷如靜音進行。



啟德世運道（第一期）「簡約公屋」項目構思圖。

位於啟德世運道（第一期）的簡約公屋預計今年第四季起陸續入伙，項目今日（22日）平頂，當局舉行平頂儀式。（何永賢Facebook影片截圖）

財政司副司長黃偉綸表示，香港今年度的傳統公營房屋落成量突破3萬伙，是20年來首次，為政府處理房屋議題提供足夠的「底氣」。（何永賢Facebook影片截圖）

房屋局局長何永賢在社交平台發文，指當局今日舉行了啟德世運道第一期簡約公屋的平頂儀式。她引述財政司副司長黃偉綸發言時表示，香港今年度的傳統公營房屋落成量突破3萬伙，是20年來首次，為政府處理房屋議題提供足夠的「底氣」。

黃偉綸又說，這次啟德簡約公屋的興建，如果不是最快，都一定是相當快，指建造團隊花了19個月，就完成興建近3,000個高層單位，又透露今年底將向住戶派鎖匙，相信能大幅改善相關基層家庭的生活。

何永賢又表示，她在平頂儀式上，與多名立法會議員見證項目的最後一件組裝合成組件吊運安裝，形容整個過程彷如靜音進行，不足10分鐘就順利將組件由地下吊到頂層「埋位」。她又說，感覺到項目真材實料，單位設計簡約舒適，感謝工程團隊的努力及建築科技的應用。

承建商中國建築國際集團主席張海鵬表示，期待香港繼續發揮優勢，透過一個個項目的推展落實，累積更豐富經驗和更多教科書級案例，向國際社會推廣科技賦能，具備人文關懷的房屋故事。