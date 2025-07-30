3斷裂點阻貫穿九龍海濱　發展局：魚尾石為維港僅存海岸線不填海

政府正研究建立「全民海濱」，近年積極美化海濱環境，冀日後駁通黃埔海濱至觀塘海濱。當中九龍城區海濱有3個斷裂點，市建局倡議可透過填海接駁部分斷裂點。



發展局今日（30日）指將先以非填海的方案貫通部分斷裂點，若最後相關方案不可行，才研究填海。發展局亦表示，海心公園內魚尾石臨海一段是維港兩岸僅存的自然海岸線，現階段沒有計劃填海。



海心公園景雲街岸邊。（資料圖片 / 陳浩然攝）

發展局：若填海方案不可行 會研究設行人板道

發展局今日於立法會表示，在長約15公里的尖沙咀至啟德海濱中，已駁通將近七成，預計2028年年底時將駁通近八成半。現時九龍城區海濱有3個斷裂位，包括翔龍灣煤氣調壓站、海心公園魚尾石一帶及青洲英泥碼頭私人地段，發展局表示將優先以非填海的方案貫通該處海濱，包括如業權人有意將用地作與海濱發展相符的用途。

若最終填海方案不可行，當局才會研究興建涉及小規模填海工程的行人板道。

市建局的土瓜灣「東維港灣區」構思，範圍由黃埔海濱，至舊啟德機場跑道及觀塘海濱。（資料圖片)

發展局：應保留魚尾石一帶海濱 現階段沒有計劃填海

就魚尾石一帶的海濱，發展局指出該處是維港兩岸僅存的自然海岸線，應予以保留，現階段沒有計劃填海。現時魚尾石後方設有行人通道連接海心公園擴建部分的海濱長廊，發展局將與康文署探討改善現有行人通道的方案，令魚尾石一帶海濱更連貫。

煤氣調壓站方面，發展局表示正與業權人探討在不影響設施的情況下開通行人通道。土木工程拓展署正就不同行人連接方案，進行定量風險評估，目標在今年內完成。

要打通紅磡青洲英泥碼頭海濱地帶複雜

至於紅磡青洲英泥碼頭一帶海濱地帶，發展局表示該地段業權分散，而且部分地段按地契享有進出航道的權利，因此要打通該地段較其他兩地複雜。當局將優先以非填海的方案貫通該處一帶海濱，包括如業權人有意將用地作與海濱發展相符的用途；但最終證明非填海方案不可行，當局會研究興建涉及小規模填海工程的行人板道。

土瓜灣海濱走廊目前仍有數個「斷裂位」。（市建局提供）

市建局展開「土瓜灣海濱研究」，從宏觀角度一併研究和規劃土瓜灣內陸地區、海濱空間用地的連接和暢達性，以及水體建設的發展。（市建局提供）

市建局前行政總監韋志成曾倡議，建造行人板道或加建登岸台階駁通翔龍灣對開臨海煤氣設施及青洲英泥碼頭，令海濱更連貫。